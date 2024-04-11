https://ria.ru/20240411/kosmos-1939445899.html

Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя

Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024

Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя

Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве, заявил журналистам постпред... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T19:58

2024-04-11T19:58

2024-04-11T19:58

космос - риа наука

россия

сша

василий небензя

оон

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ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя проект резолюции США и Японии, запрещающей размещение ядерного оружия в космосе. "Неверно говорить, что международное сообщество не занимается этим вопросом. С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) в космическом пространстве. Россия полностью исполняет обязательства по этому договору". - сказал Небензя. Он добавил, что проект резолюции США и Японии нацелен на политизацию данного вопроса.

https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, сша, василий небензя, оон