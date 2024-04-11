https://ria.ru/20240411/kosmos-1939445899.html
Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя
Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя - РИА Новости, 11.04.2024
Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя
Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве, заявил журналистам постпред... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:58
2024-04-11T19:58
2024-04-11T19:58
космос - риа наука
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василий небензя
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ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя проект резолюции США и Японии, запрещающей размещение ядерного оружия в космосе. "Неверно говорить, что международное сообщество не занимается этим вопросом. С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) в космическом пространстве. Россия полностью исполняет обязательства по этому договору". - сказал Небензя. Он добавил, что проект резолюции США и Японии нацелен на политизацию данного вопроса.
https://ria.ru/20240408/kosmos-1938047182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, сша, василий небензя, оон
Космос - РИА Наука, Россия, США, Василий Небензя, ООН
Россия принципиально не размещает оружие в космосе, заявил Небензя
Небензя: Россия исполняет обязательства и не размещает оружие в космосе
ООН, 11 апр - РИА Новости. Россия полностью исполняет свои обязательства по Договору о космосе, который запрещает размещать оружие в космическом пространстве, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя проект резолюции США и Японии, запрещающей размещение ядерного оружия в космосе.
"Неверно говорить, что международное сообщество не занимается этим вопросом. С принятия в 1967 году Договора о космосе существует четкий запрет для стран-участниц на размещение ОМУ (оружия массового уничтожения - ред.) в космическом пространстве. Россия полностью исполняет обязательства по этому договору". - сказал Небензя.
Он добавил, что проект резолюции США и Японии нацелен на политизацию данного вопроса.