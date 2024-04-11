https://ria.ru/20240411/kosmos-1939386134.html
МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу
МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу - РИА Новости, 11.04.2024
МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу
Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в космосе в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:36
2024-04-11T15:36
2024-04-11T15:36
космос - риа наука
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в космосе в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ по случаю успешного запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный". Дипломат добавила, что успешный запуск подтверждает статус России "как ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории".
https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Космос - РИА Наука, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу
Захарова: Россия поддерживает равноправное сотрудничество по мирному космосу
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в космосе в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ по случаю успешного запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный".
Дипломат добавила, что успешный запуск подтверждает статус России "как ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории".