https://ria.ru/20240411/kosmos-1939386134.html

МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу

МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу - РИА Новости, 11.04.2024

МИД России выступил за равноправное сотрудничество по мирному космосу

Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в космосе в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:36

2024-04-11T15:36

2024-04-11T15:36

космос - риа наука

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Москва выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в космосе в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ по случаю успешного запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Восточный". Дипломат добавила, что успешный запуск подтверждает статус России "как ведущей космической державы, в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории".

https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)