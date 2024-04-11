https://ria.ru/20240411/kosmos-1939306419.html

Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос

Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал белорусской космонавтке-дублерше Анастасии Ленковой приложить усилия, чтобы сбылась ее мечта полететь в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:19

2024-04-11T12:19

2024-04-11T13:32

белоруссия

александр лукашенко

космос - риа наука

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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал белорусской космонавтке-дублерше Анастасии Ленковой приложить усилия, чтобы сбылась ее мечта полететь в космос. "Хочу поблагодарить, Настюша, тебя. Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт (из Белоруссии), также прошла с честью. Конечно, я знаю, что ты переживала, я бы тоже переживал, когда ты в шаге от своей мечты, а получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы… твоя мечта сбылась", - сказал Лукашенко в четверг во время торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов. Как рассказала РИА Новости Ленкова, она хотела бы слетать в космос. "Надеюсь и верю, что такая возможность будет… Я хотела бы (полететь в космос – ред.), а получится или не получится – решит Вселенная", - сказала Ленкова. Она отметила, что путь дублера также интересен, а ко многим целям "ведет непрямая дорожка". Ленкова подчеркнула, что она в любом случае рада возможности "прикоснуться к мечте, познакомиться с космонавтами, с людьми, которые пишут историю". Отвечая на вопрос о планах, Ленкова, которая работала детским хирургом до участия в отборе для полета в космос, сказала, что пока хочет взять паузу и определиться со своим будущим. В том числе она пока не знает, будет ли возвращаться к врачебной деятельности. При этом Ленкова не исключила, что можно попытаться совместить медицинский опыт и опыт, полученный при подготовке к космическому полету. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

https://ria.ru/20240319/kosmos-1934205509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, космос - риа наука