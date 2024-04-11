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Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос - РИА Новости, 11.04.2024
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12:19 11.04.2024 (обновлено: 13:32 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kosmos-1939306419.html
Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос
Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал белорусской космонавтке-дублерше Анастасии Ленковой приложить усилия, чтобы сбылась ее мечта полететь в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:19
2024-04-11T13:32
белоруссия
александр лукашенко
космос - риа наука
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал белорусской космонавтке-дублерше Анастасии Ленковой приложить усилия, чтобы сбылась ее мечта полететь в космос. "Хочу поблагодарить, Настюша, тебя. Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт (из Белоруссии), также прошла с честью. Конечно, я знаю, что ты переживала, я бы тоже переживал, когда ты в шаге от своей мечты, а получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы… твоя мечта сбылась", - сказал Лукашенко в четверг во время торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов. Как рассказала РИА Новости Ленкова, она хотела бы слетать в космос. "Надеюсь и верю, что такая возможность будет… Я хотела бы (полететь в космос – ред.), а получится или не получится – решит Вселенная", - сказала Ленкова. Она отметила, что путь дублера также интересен, а ко многим целям "ведет непрямая дорожка". Ленкова подчеркнула, что она в любом случае рада возможности "прикоснуться к мечте, познакомиться с космонавтами, с людьми, которые пишут историю". Отвечая на вопрос о планах, Ленкова, которая работала детским хирургом до участия в отборе для полета в космос, сказала, что пока хочет взять паузу и определиться со своим будущим. В том числе она пока не знает, будет ли возвращаться к врачебной деятельности. При этом Ленкова не исключила, что можно попытаться совместить медицинский опыт и опыт, полученный при подготовке к космическому полету. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.
https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html
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белоруссия, александр лукашенко, космос - риа наука
Белоруссия, Александр Лукашенко, Космос - РИА Наука
Лукашенко пообещал помочь дублерше Василевской с полетом в космос

Лукашенко пообещал приложить усилия, чтобы дублерша Ленкова полетела в космос

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЧлен дублирующего экипажа Анастасия Ленкова во время встречи участницы космического полёта Марины Василевской в Национальном аэропорту "Минск". 11 апреля 2024
Член дублирующего экипажа Анастасия Ленкова во время встречи участницы космического полёта Марины Василевской в Национальном аэропорту Минск. 11 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал белорусской космонавтке-дублерше Анастасии Ленковой приложить усилия, чтобы сбылась ее мечта полететь в космос.
"Хочу поблагодарить, Настюша, тебя. Ты молодец, все испытания, как и первый космонавт (из Белоруссии), также прошла с честью. Конечно, я знаю, что ты переживала, я бы тоже переживал, когда ты в шаге от своей мечты, а получается немножко по-другому. Но ты держалась достойно. А наработанный опыт, обещаю, не пропадет. Мы приложим все усилия, чтобы… твоя мечта сбылась", - сказал Лукашенко в четверг во время торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов.
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Как рассказала РИА Новости Ленкова, она хотела бы слетать в космос. "Надеюсь и верю, что такая возможность будет… Я хотела бы (полететь в космос – ред.), а получится или не получится – решит Вселенная", - сказала Ленкова. Она отметила, что путь дублера также интересен, а ко многим целям "ведет непрямая дорожка". Ленкова подчеркнула, что она в любом случае рада возможности "прикоснуться к мечте, познакомиться с космонавтами, с людьми, которые пишут историю".
Отвечая на вопрос о планах, Ленкова, которая работала детским хирургом до участия в отборе для полета в космос, сказала, что пока хочет взять паузу и определиться со своим будущим. В том числе она пока не знает, будет ли возвращаться к врачебной деятельности. При этом Ленкова не исключила, что можно попытаться совместить медицинский опыт и опыт, полученный при подготовке к космическому полету.
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-24" совершил посадку в степи Казахстана в 6 апреля в 10.17 мск, на Землю с МКС вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара. Новицкого и Василевскую доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые.
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