https://ria.ru/20240411/korm-1939285397.html

"Лента" приостановила закупку кормов для животных Mars

"Лента" приостановила закупку кормов для животных Mars - РИА Новости, 11.04.2024

"Лента" приостановила закупку кормов для животных Mars

Сеть магазинов "Лента" приостановила закупку кормов для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:19

2024-04-11T11:19

2024-04-11T11:54

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сеть магазинов "Лента" приостановила закупку кормов для животных компании Mars (торговые марки Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree) из-за закупочных цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Мы не договорились с партнёром об условиях сотрудничества, которые обеспечивали бы выгодные цены для покупателей "Ленты", и приостановили заказы. В наших магазинах представлены корма других производителей, которые заместят выбывший ассортимент", - заявили там, комментируя ситуацию с продукцией Mars. В свою очередь в российском подразделении Mars рассказали агентству, что компания полтора года не повышала цену на корма для домашних животных, несмотря на рост цен на сырье и логистику. "Mars продолжает производство и поставку кормов в запланированных объемах, и мы не планируем их сокращать. Товар доступен для потребителя, наши покупатели могут приобрести его в сотнях тысяч магазинов", - добавили там.Ранее, в марте, ритейлер также сообщал о том, что один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International решил отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold, в магазины сети. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars сообщил, что прекращает инвестировать в бизнес на территории России, прекращает рекламную деятельность в стране, а также импорт или экспорт готовой продукции. При этом уточнялось, что российские производства компании продолжают операционную деятельность.

https://ria.ru/20240311/korma-1932240597.html

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экономика, сша, россия, mondelez international