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Замгенсека НАТО заявил об эре "конкуренции великих держав" - РИА Новости, 11.04.2024
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11:31 11.04.2024 (обновлено: 11:37 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/konkurentsiya-1939288438.html
Замгенсека НАТО заявил об эре "конкуренции великих держав"
Замгенсека НАТО заявил об эре "конкуренции великих держав" - РИА Новости, 11.04.2024
Замгенсека НАТО заявил об эре "конкуренции великих держав"
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью газете Telegraph, что мир вступил в эру "конкуренции великих держав" между Западом и Россией с Китаем. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:31
2024-04-11T11:37
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью газете Telegraph, что мир вступил в эру "конкуренции великих держав" между Западом и Россией с Китаем. По мнению Джоанэ, Запад переживает эпоху "конкуренции великих держав" с участием таких стран, как Россия, Китай, КНДР и Иран. "Россия, и Китай, и все остальные вместе предпримут массовые попытки подорвать американскую власть", - добавил он. В связи с этим США нуждаются в своих европейских союзниках, подчеркнул замгенсека альянса. Джоанэ также выступил за создание "трансатлантической промышленной базы". Помимо этого он указал на то, что страны ЕС недостаточно вкладываются в оборону. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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россия, китай, нато, в мире, евросоюз
Россия, Китай, НАТО, В мире, Евросоюз
Замгенсека НАТО заявил об эре "конкуренции великих держав"

Замгенсека НАТО: мир вступил в эру конкуренции между Западом, Россией и Китаем

© AFP 2024 / ELVIS BARUKCICЗаместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AFP 2024 / ELVIS BARUKCIC
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью газете Telegraph, что мир вступил в эру "конкуренции великих держав" между Западом и Россией с Китаем.
По мнению Джоанэ, Запад переживает эпоху "конкуренции великих держав" с участием таких стран, как Россия, Китай, КНДР и Иран.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
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"Россия, и Китай, и все остальные вместе предпримут массовые попытки подорвать американскую власть", - добавил он. В связи с этим США нуждаются в своих европейских союзниках, подчеркнул замгенсека альянса. Джоанэ также выступил за создание "трансатлантической промышленной базы". Помимо этого он указал на то, что страны ЕС недостаточно вкладываются в оборону.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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