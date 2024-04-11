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В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе - РИА Новости, 11.04.2024
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22:31 11.04.2024 (обновлено: 22:38 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/knr-1939470056.html
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе - РИА Новости, 11.04.2024
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе
Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:31
2024-04-11T22:38
в мире
китай
сша
пекин
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй."Китай всегда выступал за мир во всем мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок. Мы привержены поддержанию мира, стабильности и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы выступаем против риторики, которая очерняет международный имидж Китая", - заявил китайский дипломат.Таким образом представитель дипмиссии КНР прокомментировал выступление японского премьера Фумио Кисиды в Конгрессе США. Кисида, в частности, назвал внешнюю политику Китая серьезным вызовом не только для Токио, но и для всего международного сообщества.
https://ria.ru/20240411/kisida-1939469906.html
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в мире, китай, сша, пекин, фумио кисида
В мире, Китай, США, Пекин, Фумио Кисида
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе

Посольство КНР о заявлении Кисиды: Пекин осуждает риторику, очерняющую его имидж

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй.
«
"Китай всегда выступал за мир во всем мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок. Мы привержены поддержанию мира, стабильности и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы выступаем против риторики, которая очерняет международный имидж Китая", - заявил китайский дипломат.
Таким образом представитель дипмиссии КНР прокомментировал выступление японского премьера Фумио Кисиды в Конгрессе США. Кисида, в частности, назвал внешнюю политику Китая серьезным вызовом не только для Токио, но и для всего международного сообщества.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Кисида назвал политику Китая вызовом безопасности всего мира
Вчера, 19:28
 
В миреКитайСШАПекинФумио Кисида
 
 
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