https://ria.ru/20240411/knr-1939470056.html
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе - РИА Новости, 11.04.2024
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе
Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:31
2024-04-11T22:31
2024-04-11T22:38
в мире
китай
сша
пекин
фумио кисида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй."Китай всегда выступал за мир во всем мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок. Мы привержены поддержанию мира, стабильности и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы выступаем против риторики, которая очерняет международный имидж Китая", - заявил китайский дипломат.Таким образом представитель дипмиссии КНР прокомментировал выступление японского премьера Фумио Кисиды в Конгрессе США. Кисида, в частности, назвал внешнюю политику Китая серьезным вызовом не только для Токио, но и для всего международного сообщества.
https://ria.ru/20240411/kisida-1939469906.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пекин, фумио кисида
В мире, Китай, США, Пекин, Фумио Кисида
В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе
Посольство КНР о заявлении Кисиды: Пекин осуждает риторику, очерняющую его имидж