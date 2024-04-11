https://ria.ru/20240411/knr-1939470056.html

В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе

В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе - РИА Новости, 11.04.2024

В посольстве КНР прокомментировали выступление Кисиды в Конгрессе

Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:31

2024-04-11T22:31

2024-04-11T22:38

в мире

китай

сша

пекин

фумио кисида

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Пекин привержен сохранению стабильности на мировой арене и выступает против риторики, очерняющей его международный имидж, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй."Китай всегда выступал за мир во всем мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок. Мы привержены поддержанию мира, стабильности и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы выступаем против риторики, которая очерняет международный имидж Китая", - заявил китайский дипломат.Таким образом представитель дипмиссии КНР прокомментировал выступление японского премьера Фумио Кисиды в Конгрессе США. Кисида, в частности, назвал внешнюю политику Китая серьезным вызовом не только для Токио, но и для всего международного сообщества.

https://ria.ru/20240411/kisida-1939469906.html

китай

сша

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, пекин, фумио кисида