Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов
"Литрес": продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы "non/fictioN весна" в московском Гостином дворе
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы "non/fictioN весна" в московском Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год, самым популярным произведением стало "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
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"Специально ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, книжный сервис "Литрес" проанализировал статистику продаж нон-фикшн электронных и аудиокниг про космос. За последние 12 месяцев (30 марта 2023 — 30 марта 2024 года) было продано на 10% больше произведений по этой тематике, чем за предыдущий аналогичный период. Самой популярной книгой стала "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна", - говорится в сообщении.
На втором месте рейтинга разместилась книга "Это космос, детка!". В ней актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в отечественном блокбастере "Вызов", рассказывает о своем опыте съемок художественного фильма в космосе.
Третье место у аудиокниги "Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему меня научили 4000 часов на орбите" Кристофера Хэдфилда, астронавта, который провел полгода на орбите. Замыкают топ-5 энциклопедия "Понятный Космос: от кварка до квазара" Владимира Сурдина и электронная версия "Руководства астронавта по жизни на Земле".
С шестой по девятую строчки рейтинга расположились: аудиокнига "Космос" Карла Сагана, "Нелокальность: Феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего" Джорджа Массера, аудиоверсии произведений "Нейтронные звезды. Как понять зомби из космоса" научной журналистки Кати Москвич и "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике" космонавта Сергея Рязанского. Замыкает рейтинг бестселлер "Луна. История будущего" британского журналиста Оливера Мортона.
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