Рейтинг@Mail.ru
Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 11.04.2024 (обновлено: 14:52 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/knigi-1939368343.html
Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов
Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов - РИА Новости, 11.04.2024
Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов
Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год, самым популярным произведением стало "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна, сообщили РИА РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:51
2024-04-11T14:52
земля
юлия пересильд
владимир сурдин
карл саган
литрес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939362658_0:260:3073:1989_1920x0_80_0_0_495f08a69b25fe5dbf3e83665e3299bf.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год, самым популярным произведением стало "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Специально ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, книжный сервис "Литрес" проанализировал статистику продаж нон-фикшн электронных и аудиокниг про космос. За последние 12 месяцев (30 марта 2023 — 30 марта 2024 года) было продано на 10% больше произведений по этой тематике, чем за предыдущий аналогичный период. Самой популярной книгой стала "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна", - говорится в сообщении. На втором месте рейтинга разместилась книга "Это космос, детка!". В ней актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в отечественном блокбастере "Вызов", рассказывает о своем опыте съемок художественного фильма в космосе. Третье место у аудиокниги "Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему меня научили 4000 часов на орбите" Кристофера Хэдфилда, астронавта, который провел полгода на орбите. Замыкают топ-5 энциклопедия "Понятный Космос: от кварка до квазара" Владимира Сурдина и электронная версия "Руководства астронавта по жизни на Земле". С шестой по девятую строчки рейтинга расположились: аудиокнига "Космос" Карла Сагана, "Нелокальность: Феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего" Джорджа Массера, аудиоверсии произведений "Нейтронные звезды. Как понять зомби из космоса" научной журналистки Кати Москвич и "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике" космонавта Сергея Рязанского. Замыкает рейтинг бестселлер "Луна. История будущего" британского журналиста Оливера Мортона.
https://sn.ria.ru/20240405/pamyat-1937866836.html
https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939362658_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_082ee24f7b03fa835ca90878b3e8e0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, юлия пересильд, владимир сурдин, карл саган, литрес
Земля, Юлия Пересильд, Владимир Сурдин, Карл Саган, ЛитРес
Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов

"Литрес": продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы "non/fictioN весна" в московском Гостином дворе
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна в московском Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Посетители на международной ярмарке интеллектуальной литературы "non/fictioN весна" в московском Гостином дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год, самым популярным произведением стало "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".
«
"Специально ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, книжный сервис "Литрес" проанализировал статистику продаж нон-фикшн электронных и аудиокниг про космос. За последние 12 месяцев (30 марта 2023 — 30 марта 2024 года) было продано на 10% больше произведений по этой тематике, чем за предыдущий аналогичный период. Самой популярной книгой стала "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна", - говорится в сообщении.
Логотип акции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В России второй раз пройдет акция "Наши семейные книги памяти"
5 апреля, 09:00
На втором месте рейтинга разместилась книга "Это космос, детка!". В ней актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в отечественном блокбастере "Вызов", рассказывает о своем опыте съемок художественного фильма в космосе.
Третье место у аудиокниги "Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему меня научили 4000 часов на орбите" Кристофера Хэдфилда, астронавта, который провел полгода на орбите. Замыкают топ-5 энциклопедия "Понятный Космос: от кварка до квазара" Владимира Сурдина и электронная версия "Руководства астронавта по жизни на Земле".
С шестой по девятую строчки рейтинга расположились: аудиокнига "Космос" Карла Сагана, "Нелокальность: Феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего" Джорджа Массера, аудиоверсии произведений "Нейтронные звезды. Как понять зомби из космоса" научной журналистки Кати Москвич и "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике" космонавта Сергея Рязанского. Замыкает рейтинг бестселлер "Луна. История будущего" британского журналиста Оливера Мортона.
Президент РФ Владимир Путин встречается с работниками культуры Тверской области в музейном комплексе Гостиница Пожарских в Торжке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Путин объяснил, почему люди стали меньше читать
27 марта, 20:37
 
ЗемляЮлия ПересильдВладимир СурдинКарл СаганЛитРес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала