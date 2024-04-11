https://ria.ru/20240411/knigi-1939368343.html

Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов

Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов - РИА Новости, 11.04.2024

Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на десять процентов

Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год, самым популярным произведением стало "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна, сообщили РИА РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:51

2024-04-11T14:51

2024-04-11T14:52

земля

юлия пересильд

владимир сурдин

карл саган

литрес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939362658_0:260:3073:1989_1920x0_80_0_0_495f08a69b25fe5dbf3e83665e3299bf.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Продажи нон-фикшн книг про космос выросли на 10% за последний год, самым популярным произведением стало "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". "Специально ко Дню космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля, книжный сервис "Литрес" проанализировал статистику продаж нон-фикшн электронных и аудиокниг про космос. За последние 12 месяцев (30 марта 2023 — 30 марта 2024 года) было продано на 10% больше произведений по этой тематике, чем за предыдущий аналогичный период. Самой популярной книгой стала "Интерстеллар: наука за кадром" Кипа Торна", - говорится в сообщении. На втором месте рейтинга разместилась книга "Это космос, детка!". В ней актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в отечественном блокбастере "Вызов", рассказывает о своем опыте съемок художественного фильма в космосе. Третье место у аудиокниги "Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему меня научили 4000 часов на орбите" Кристофера Хэдфилда, астронавта, который провел полгода на орбите. Замыкают топ-5 энциклопедия "Понятный Космос: от кварка до квазара" Владимира Сурдина и электронная версия "Руководства астронавта по жизни на Земле". С шестой по девятую строчки рейтинга расположились: аудиокнига "Космос" Карла Сагана, "Нелокальность: Феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего" Джорджа Массера, аудиоверсии произведений "Нейтронные звезды. Как понять зомби из космоса" научной журналистки Кати Москвич и "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике" космонавта Сергея Рязанского. Замыкает рейтинг бестселлер "Луна. История будущего" британского журналиста Оливера Мортона.

https://sn.ria.ru/20240405/pamyat-1937866836.html

https://ria.ru/20240327/putin-1936258266.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, юлия пересильд, владимир сурдин, карл саган, литрес