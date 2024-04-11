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В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 11.04.2024 (обновлено: 09:38 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье - РИА Новости, 11.04.2024
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье
Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:31
2024-04-11T09:38
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала. Все оцеплено, ждем подробности", - рассказал собеседник агентства.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html
херсон
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херсон, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Украина
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье

Подполье: в Херсоне в районе железнодорожного вокзала прогремели мощные взрывы

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала. Все оцеплено, ждем подробности", - рассказал собеседник агентства.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВ миреУкраина
 
 
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