https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html

В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье

В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье - РИА Новости, 11.04.2024

В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье

Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:31

2024-04-11T09:31

2024-04-11T09:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала. Все оцеплено, ждем подробности", - рассказал собеседник агентства.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, в мире, украина