https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье - РИА Новости, 11.04.2024
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье
Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:31
2024-04-11T09:31
2024-04-11T09:38
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_6f0125e669bc5776d22d5ac8e88196a1.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Очень сильный взрыв произошел в подконтрольном вооруженным силам Украины Херсоне в районе железнодорожного вокзала, все оцеплено, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала. Все оцеплено, ждем подробности", - рассказал собеседник агентства.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926807269_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb8d05d6f1f13cb75e8f514db3987015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Украина
В Херсоне оцепили вокзал после мощного взрыва, сообщило подполье
Подполье: в Херсоне в районе железнодорожного вокзала прогремели мощные взрывы