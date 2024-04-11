https://ria.ru/20240411/kharkov-1939405837.html

На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом

На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом - РИА Новости, 11.04.2024

На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом

Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:57

2024-04-11T16:57

2024-04-11T17:06

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не касается, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. "Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", - написал Синегубов. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, харьковская область