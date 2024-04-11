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На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:57 11.04.2024 (обновлено: 17:06 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939405837.html
На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом
На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом - РИА Новости, 11.04.2024
На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом
Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:57
2024-04-11T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
харьковская область
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не касается, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. "Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", - написал Синегубов. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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в мире, харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
На Украине объявили эвакуацию из 47 населенных пунктов под Харьковом

Синегубов объявил эвакуацию из 47 населенных пунктов в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов; при этом утверждается, что самого Харькова это решение не касается, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить.
"Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", - написал Синегубов.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
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