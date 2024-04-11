Мэр Харькова сообщил о серии взрывов
Мэр Харькова: в городе прогремела серия взрывов, был слышен "прилет"
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове, был слышен "прилет", заявил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины звучит воздушная тревога.
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"В городе было слышно "прилет"... Уже несколько взрывов, прошу всех быть осторожными", - говорится в сообщении Терехова. Ранее в четверг замглавы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что более 200 тысяч жителей Харьковской области Украины остались без электроснабжения. Также, по информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, поселок Эсхар в Харьковской области поражен восемью ракетами, в населенном пункте были выведены из строя ТЭЦ и ГРЭС.
Воздушная тревога в четверг звучала на всей территории Украины с 4.42 мск, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги был отменен ближе к 7.00 мск. По информации украинского издания "Бабель", во время тревоги были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех областях Украины и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.