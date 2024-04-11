https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html

Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову

Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову - РИА Новости, 11.04.2024

Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:15

2024-04-11T07:15

2024-04-11T11:12

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сергей лебедев

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 "прилетов" в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами", — сказал собеседник агентства.Он процитировал несколько сообщений от агентуры: "Скорее всего, по энергосистеме. На "Турбоатоме" дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод Малышева, завод Железобетонных конструкций".Другой житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору.По словам Лебедева, на заводе железобетонных изделий подполье фиксировало более 20 единиц тяжелой техники, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР."Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо", — отметил подпольщик.По словам Лебедева, ТЭЦ получила незначительные повреждения.По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил, что в регионе возможны перебои с электричеством. По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.В свою очередь мэр города Игорь Терехов заявил, что из-за проблем со светом в ближайшие часы в городе не будет работать метро.Помимо Харькова подпольщики сообщают об ударах в городах Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Стрый Львовской области – целая серия "прилетов", в подконтрольном ВСУ Запорожье — один "прилет", а также в области несколько, Ильичевск Одесской области, в пригород Николаева.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

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Массированный удар вооруженных сил России по заводам в Харькове Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, цели - ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод "Малышева" и ЖБИ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. 2024-04-11T07:15 true PT0M12S

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в мире, харьков, россия, чугуев, сергей лебедев, турбоатом, вооруженные силы украины