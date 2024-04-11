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Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову - РИА Новости, 11.04.2024
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07:15 11.04.2024 (обновлено: 11:12 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939243404.html
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову - РИА Новости, 11.04.2024
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:15
2024-04-11T11:12
в мире
харьков
россия
чугуев
сергей лебедев
турбоатом
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 &quot;прилетов&quot; в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами&quot;, — сказал собеседник агентства.Он процитировал несколько сообщений от агентуры: "Скорее всего, по энергосистеме. На "Турбоатоме" дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод Малышева, завод Железобетонных конструкций".Другой житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору.По словам Лебедева, на заводе железобетонных изделий подполье фиксировало более 20 единиц тяжелой техники, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР."Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо", — отметил подпольщик.По словам Лебедева, ТЭЦ получила незначительные повреждения.По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил, что в регионе возможны перебои с электричеством. По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.В свою очередь мэр города Игорь Терехов заявил, что из-за проблем со светом в ближайшие часы в городе не будет работать метро.Помимо Харькова подпольщики сообщают об ударах в городах Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Стрый Львовской области – целая серия "прилетов", в подконтрольном ВСУ Запорожье — один "прилет", а также в области несколько, Ильичевск Одесской области, в пригород Николаева.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
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Массированный удар вооруженных сил России по заводам в Харькове
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, цели - ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод "Малышева" и ЖБИ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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в мире, харьков, россия, чугуев, сергей лебедев, турбоатом, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Чугуев, Сергей Лебедев, Турбоатом, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье: ВС России нанесли массированный удар по Харькову

Подпольщик Лебедев: Россия нанесла массированный удар по объектам в Харькове

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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 "прилетов" в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами", — сказал собеседник агентства.

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Он процитировал несколько сообщений от агентуры: "Скорее всего, по энергосистеме. На "Турбоатоме" дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод Малышева, завод Железобетонных конструкций".
Другой житель Харькова сообщил подпольщикам о вероятном ударе по трансформатору.
По словам Лебедева, на заводе железобетонных изделий подполье фиксировало более 20 единиц тяжелой техники, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР.
«
"Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо", — отметил подпольщик.
По словам Лебедева, ТЭЦ получила незначительные повреждения.
По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются перебои со связью, в некоторых районах города, в том числе в центре, нет света.
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Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов предупредил, что в регионе возможны перебои с электричеством. По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.
В свою очередь мэр города Игорь Терехов заявил, что из-за проблем со светом в ближайшие часы в городе не будет работать метро.
Помимо Харькова подпольщики сообщают об ударах в городах Львов, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Стрый Львовской области – целая серия "прилетов", в подконтрольном ВСУ Запорожье — один "прилет", а также в области несколько, Ильичевск Одесской области, в пригород Николаева.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияЧугуевСергей ЛебедевТурбоатомВооруженные силы Украины
 
 
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