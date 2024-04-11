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В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.04.2024
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:02
2024-04-11T06:02
2024-04-11T06:02
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов. По данным, опубликованным в Telegram-канале Синегубова, по меньшей мере 10 ударов были нанесены по критической инфраструктуре города. "Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил он. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
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В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
ОВА Харькова: по критической инфраструктуре города нанесли более десяти ударов