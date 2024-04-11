https://ria.ru/20240411/kharkov-1939239798.html

В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.04.2024

В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:02

2024-04-11T06:02

2024-04-11T06:02

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов. По данным, опубликованным в Telegram-канале Синегубова, по меньшей мере 10 ударов были нанесены по критической инфраструктуре города. "Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил он. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область