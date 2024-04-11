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В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939239798.html
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры - РИА Новости, 11.04.2024
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T06:02
2024-04-11T06:02
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов. По данным, опубликованным в Telegram-канале Синегубова, по меньшей мере 10 ударов были нанесены по критической инфраструктуре города. "Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил он. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, харьковская область
В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

ОВА Харькова: по критической инфраструктуре города нанесли более десяти ударов

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.
По данным, опубликованным в Telegram-канале Синегубова, по меньшей мере 10 ударов были нанесены по критической инфраструктуре города.
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"Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил он.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Харькове были слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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