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Власти Харьковской области предупредили об угрозе перебоев с электричеством - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 11.04.2024 (обновлено: 06:34 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kharkov-1939238406.html
Власти Харьковской области предупредили об угрозе перебоев с электричеством
Власти Харьковской области предупредили об угрозе перебоев с электричеством - РИА Новости, 11.04.2024
Власти Харьковской области предупредили об угрозе перебоев с электричеством
В результате ударов в Харьковской области возможны перебои с электричеством, заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:33
2024-04-11T06:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В результате ударов в Харьковской области возможны перебои с электричеством, заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне сигналов воздушной тревоги.&quot;Возможны перебои со светом&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Синегубова.По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за проблем со светом в ближайшие часы в городе не будет работать метро.В ночь на четверг воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Сообщается о взрывах в Ровно, Ивано-Франковской и Львовской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html
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харьковская область, в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Харьковской области предупредили об угрозе перебоев с электричеством

В Харьковской области предупредили о перебоях с электричеством на фоне взрывов

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В результате ударов в Харьковской области возможны перебои с электричеством, заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне сигналов воздушной тревоги.
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"Возможны перебои со светом", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Синегубова.

По его данным, по Харькову и области нанесли не менее десяти ударов, пострадали объекты критической инфраструктуры.
В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что из-за проблем со светом в ближайшие часы в городе не будет работать метро.
В ночь на четверг воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Сообщается о взрывах в Ровно, Ивано-Франковской и Львовской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВ миреХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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