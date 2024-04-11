https://ria.ru/20240411/khamas-1939279823.html

"Исламский джихад" осудил гибель детей лидера ХАМАС в Газе

"Исламский джихад" осудил гибель детей лидера ХАМАС в Газе - РИА Новости, 11.04.2024

"Исламский джихад" осудил гибель детей лидера ХАМАС в Газе

Палестинская группировка "Исламский джихад" решительно осудила гибель сыновей и внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:10

2024-04-11T11:10

2024-04-11T11:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" решительно осудила гибель сыновей и внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара, сообщило движение в Telegram. Ранее СМИ сообщили, что трое сыновей и несколько внуков главы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара в секторе Газа. Сам Хания, комментируя гибель своих сыновей, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня в секторе Газа. В своем заявлении, выпущенном вслед за известием о гибели сыновей и внуков, Хания отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников. "Движение "Исламский джихад" в Палестине самым решительным образом осудило... резню, совершенную преступным... образованием, жертвами которой стали несколько детей и внуков Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ХАМАС. Также генеральный секретарь "Народного фронта освобождения Палестины - Главное командование" (НФОП-ГК) Таляль Наджи направил лидеру ХАМАС телеграмму с соболезнованиями. "Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания получил телеграмму... от генерального секретаря "Народного фронта освобождения Палестины - Главное командование"... Талаля Наджи, в которой он выразил самые высокие слова солидарности в связи с мученической смертью сыновей (Хании) Хазема, Амира и Мохаммеда, а также (его внучки) Амаль, (внука) Халеда (и внучек) Разан и Моны", - сообщило движение.

https://ria.ru/20240408/gaza-1938472439.html

https://ria.ru/20240410/soboleznovaniya-1939201587.html

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в мире, израиль, палестина, исмаил хания, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году