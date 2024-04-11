Рейтинг@Mail.ru
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 11.04.2024 (обновлено: 12:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kbr-1939293987.html
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело - РИА Новости, 11.04.2024
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:48
2024-04-11T12:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939265033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71f9e0ba7c08c3e3fe7cba18ff332ed.jpg
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое боевиков, сообщило СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что с 5.12 мск четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим КТО. В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди силовиков нет."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 апреля около 4 часов утра сотрудники УФСБ России по КБР при проведении мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность, в одном из садоводческих товариществ в окрестностях Нальчика обнаружили двух вооруженных мужчин."На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - уточняет ведомство.По его данным, с места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240401/vzryv-1937107729.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии
Оперативное видео НАК
2024-04-11T11:48
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939265033_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5aace4078a53ccb96fc3c38f71c46003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после боестолкновения силовиков и боевиками в КБР

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое боевиков, сообщило СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что с 5.12 мск четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим КТО. В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди силовиков нет.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 11 апреля около 4 часов утра сотрудники УФСБ России по КБР при проведении мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность, в одном из садоводческих товариществ в окрестностях Нальчика обнаружили двух вооруженных мужчин.
"На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - уточняет ведомство.
По его данным, с места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.
Задержание подозреваемых, планировавших теракты в Дагестане. Кадры ФСБ РФ
Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске
1 апреля, 14:07
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала