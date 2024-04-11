https://ria.ru/20240411/kbr-1939293987.html

После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело

После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело - РИА Новости, 11.04.2024

После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело

Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:48

2024-04-11T11:48

2024-04-11T12:04

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939265033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f71f9e0ba7c08c3e3fe7cba18ff332ed.jpg

НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое боевиков, сообщило СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что с 5.12 мск четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим КТО. В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди силовиков нет."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 апреля около 4 часов утра сотрудники УФСБ России по КБР при проведении мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность, в одном из садоводческих товариществ в окрестностях Нальчика обнаружили двух вооруженных мужчин."На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - уточняет ведомство.По его данным, с места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240401/vzryv-1937107729.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии Оперативное видео НАК 2024-04-11T11:48 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)