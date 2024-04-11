https://ria.ru/20240411/kbr-1939293987.html
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело - РИА Новости, 11.04.2024
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:48
2024-04-11T11:48
2024-04-11T12:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое боевиков, сообщило СУ СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что с 5.12 мск четверга на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии введен режим КТО. В НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди силовиков нет."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 апреля около 4 часов утра сотрудники УФСБ России по КБР при проведении мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность, в одном из садоводческих товариществ в окрестностях Нальчика обнаружили двух вооруженных мужчин."На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - уточняет ведомство.По его данным, с места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240401/vzryv-1937107729.html
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Проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии
Оперативное видео НАК
2024-04-11T11:48
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
После столкновения силовиков и боевиками в КБР возбудили дело
СК возбудил уголовное дело после боестолкновения силовиков и боевиками в КБР
НАЛЬЧИК, 11 апр – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту боестолкновения в пригороде Нальчика, в результате которого были ликвидированы двое боевиков, сообщило СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что с 5.12 мск четверга на части территории Нальчика и Черекского района
Кабардино-Балкарии введен режим КТО. В НАК
сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться. В результате проведения контртеррористической операции были уничтожены двое бандитов. По имеющимся данным, они входили в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. Потерь среди силовиков нет.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 11 апреля около 4 часов утра сотрудники УФСБ России по КБР при проведении мероприятий по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих экстремистскую и террористическую деятельность, в одном из садоводческих товариществ в окрестностях Нальчика обнаружили двух вооруженных мужчин.
"На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы", - уточняет ведомство.
По его данным, с места происшествия изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.