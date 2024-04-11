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Появились кадры сильного пожара на Трипольской ТЭС под Киевом - РИА Новости, 11.04.2024
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11:30 11.04.2024 (обновлено: 14:44 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kadry-1939288278.html
Появились кадры сильного пожара на Трипольской ТЭС под Киевом
Появились кадры сильного пожара на Трипольской ТЭС под Киевом - РИА Новости, 11.04.2024
Появились кадры сильного пожара на Трипольской ТЭС под Киевом
В Сети появились кадры сильного пожара на Трипольской теплоэлектростанции под Киевом после ночного удара. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:30
2024-04-11T14:44
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Сети появились кадры сильного пожара на Трипольской теплоэлектростанции под Киевом после ночного удара.На видеозаписи видно, как предприятие полностью охвачено огнем, а исходящий от него большой столб дыма поднимается в небо.Отмечается, что эта теплоэлектростанция — крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области, поставляющий энергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
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киев
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Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом
Видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом после ночного удара публикуют в соцсетях.
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в мире, киев, киевская область, житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Киевская область, Житомирская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Появились кадры сильного пожара на Трипольской ТЭС под Киевом

В Сети появилось видео пожара на Трипольской ТЭС под Киевом после ночного удара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Сети появились кадры сильного пожара на Трипольской теплоэлектростанции под Киевом после ночного удара.
На видеозаписи видно, как предприятие полностью охвачено огнем, а исходящий от него большой столб дыма поднимается в небо.
Отмечается, что эта теплоэлектростанция — крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области, поставляющий энергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
Подполье рассказало об ударах по украинским энергообъектам и казармам ВСУ
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В миреКиевКиевская областьЖитомирская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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