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Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 11.04.2024
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15:20 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/izrail-1939378887.html
Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху
Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 11.04.2024
Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху
Израиль готов к ответу на вызовы безопасности, исходящие из различных арен, а также к обеспечению своей безопасности как в защите, так и в нападении, заявил в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:20
2024-04-11T15:20
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
биньямин нетаньяху
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израиль готов к ответу на вызовы безопасности, исходящие из различных арен, а также к обеспечению своей безопасности как в защите, так и в нападении, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы переживаем трудные времена. Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу, и в то же время мы продолжаем наши непрерывные усилия по возвращению заложников. Но вместе с этим мы готовимся к сценариям вызовов на других аренах. Мы установили простой принцип - мы причиним вред тому, кто причинил вред нам. Мы готовимся обеспечить потребности безопасности Государства Израиль как в обороне, так и в нападении", - заявил Нетаньяху перед пилотами эскадрильи ВВС на военной базе Тель-Ноф. Заявление премьера прозвучало на фоне напряженности в связи с угрозами из Тегерана ответить на недавний авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, ответственность за который возложили на Израиль. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html
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иран
израиль
дамаск (город)
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к ответу на вызовы безопасности

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израиль готов к ответу на вызовы безопасности, исходящие из различных арен, а также к обеспечению своей безопасности как в защите, так и в нападении, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху.
«
"Мы переживаем трудные времена. Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу, и в то же время мы продолжаем наши непрерывные усилия по возвращению заложников. Но вместе с этим мы готовимся к сценариям вызовов на других аренах. Мы установили простой принцип - мы причиним вред тому, кто причинил вред нам. Мы готовимся обеспечить потребности безопасности Государства Израиль как в обороне, так и в нападении", - заявил Нетаньяху перед пилотами эскадрильи ВВС на военной базе Тель-Ноф.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Нетаньяху ответил на угрозы Ирана
4 апреля, 20:42
Заявление премьера прозвучало на фоне напряженности в связи с угрозами из Тегерана ответить на недавний авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, ответственность за который возложили на Израиль.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев рассказал о возможном ответе Ирана на авиаудар Израиля
2 апреля, 18:32
 
В миреИранИзраильДамаск (город)Биньямин НетаньяхуКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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