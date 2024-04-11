https://ria.ru/20240411/izrail-1939378887.html

Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху

Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 11.04.2024

Израиль готов к нападению в ответ на вызовы, заявил Нетаньяху

Израиль готов к ответу на вызовы безопасности, исходящие из различных арен, а также к обеспечению своей безопасности как в защите, так и в нападении, заявил в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:20

2024-04-11T15:20

2024-04-11T15:20

в мире

иран

израиль

дамаск (город)

биньямин нетаньяху

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израиль готов к ответу на вызовы безопасности, исходящие из различных арен, а также к обеспечению своей безопасности как в защите, так и в нападении, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху. "Мы переживаем трудные времена. Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу, и в то же время мы продолжаем наши непрерывные усилия по возвращению заложников. Но вместе с этим мы готовимся к сценариям вызовов на других аренах. Мы установили простой принцип - мы причиним вред тому, кто причинил вред нам. Мы готовимся обеспечить потребности безопасности Государства Израиль как в обороне, так и в нападении", - заявил Нетаньяху перед пилотами эскадрильи ВВС на военной базе Тель-Ноф. Заявление премьера прозвучало на фоне напряженности в связи с угрозами из Тегерана ответить на недавний авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, ответственность за который возложили на Израиль. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.

https://ria.ru/20240404/netanyakhu-1937911782.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

иран

израиль

дамаск (город)

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в мире, иран, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году