https://ria.ru/20240411/izrail-1939227376.html

СМИ: американский военачальник посетит Израиль и обсудит иранскую атаку

СМИ: американский военачальник посетит Израиль и обсудит иранскую атаку - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ: американский военачальник посетит Израиль и обсудит иранскую атаку

Старший военный начальник из США, ответственный за ближневосточное направление, планирует направиться в Израиль в четверг для согласования действий между двумя... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:07

2024-04-11T01:07

2024-04-11T01:07

в мире

израиль

иран

сша

энтони блинкен

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Старший военный начальник из США, ответственный за ближневосточное направление, планирует направиться в Израиль в четверг для согласования действий между двумя странами в случае возможной атаки со стороны Ирана или союзных ему сил, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Ожидается, что в четверг старший военный начальник США, отвечающий за Ближний Восток, отправится в Израиль для координаций действий в случае возможной атаки на Израиль со стороны Ирана и его прокси", - говорится в сообщении портала со ссылкой на израильских чиновников. Отмечается, что командующий Центральным военным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла встретится с высокопоставленными представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Как рассказали порталу чиновники "с обеих сторон", в последние несколько дней американские и израильские чиновники на разных уровнях проводили переговоры в рамках подготовки к возможному ответу Ирана на израильский удар по его консульству в Дамаске, также Израиль и США согласовывают действия по совместной противовоздушной и противоракетной обороне в регионе. Так, по словам одного из чиновников, в понедельник возможный иранский ответ обсудили главы минобороны Израиля и США, а во вторник - министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и госсекретарь США Энтони Блинкен. Также высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что Израиль обращался к США за помощью в "ограничении" иранской атаки через предупреждения Тегерану и проецирование силы в регионе. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.

https://ria.ru/20240406/gotovnost-1938165487.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html

https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

израиль

иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, энтони блинкен, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году