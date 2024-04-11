СМИ: американский военачальник посетит Израиль и обсудит иранскую атаку
Axios: военачальник из США посетит Израиль для обсуждения атаки со стороны Ирана
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Старший военный начальник из США, ответственный за ближневосточное направление, планирует направиться в Израиль в четверг для согласования действий между двумя странами в случае возможной атаки со стороны Ирана или союзных ему сил, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Ожидается, что в четверг старший военный начальник США, отвечающий за Ближний Восток, отправится в Израиль для координаций действий в случае возможной атаки на Израиль со стороны Ирана и его прокси", - говорится в сообщении портала со ссылкой на израильских чиновников.
Отмечается, что командующий Центральным военным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла встретится с высокопоставленными представителями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Как рассказали порталу чиновники "с обеих сторон", в последние несколько дней американские и израильские чиновники на разных уровнях проводили переговоры в рамках подготовки к возможному ответу Ирана на израильский удар по его консульству в Дамаске, также Израиль и США согласовывают действия по совместной противовоздушной и противоракетной обороне в регионе. Так, по словам одного из чиновников, в понедельник возможный иранский ответ обсудили главы минобороны Израиля и США, а во вторник - министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и госсекретарь США Энтони Блинкен.
США отобрали у Израиля самое ценное
Вчера, 08:00
Также высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что Израиль обращался к США за помощью в "ограничении" иранской атаки через предупреждения Тегерану и проецирование силы в регионе.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.