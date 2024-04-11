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Фильм про Донбасс покажут в Бергамо, несмотря на русофобию мэра города - РИА Новости, 11.04.2024
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Культура
 
14:16 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/italiya-1939350099.html
Фильм про Донбасс покажут в Бергамо, несмотря на русофобию мэра города
Фильм про Донбасс покажут в Бергамо, несмотря на русофобию мэра города - РИА Новости, 11.04.2024
Фильм про Донбасс покажут в Бергамо, несмотря на русофобию мэра города
Пятый показ в Италии документального фильма Russia Today "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" пройдет 5 мая в Бергамо, сообщили РИА Новости журналист Винченцо... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:16
2024-04-11T14:16
культура
бергамо
италия
донбасс
денис мацуев
новости культуры
кино
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пятый показ в Италии документального фильма Russia Today "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" пройдет 5 мая в Бергамо, сообщили РИА Новости журналист Винченцо Лоруссо и его супруга Светлана, организовавшие мероприятие."Бергамская дата имеет исключительное значение. Мэр Бергамо является одним из самых русофобских мэров Италии и безоговорочно поддерживает украинских нацистов. Сразу после слов понтифика о необходимости поднять белый флаг, он разместил на своем профиле в соцсети Х украинский флаг, несмотря на протесты многих граждан Бергамо, указавших ему, что единственный флаг, который можно поставить на его профиле, — это итальянский", — рассказал Лоруссо. По словам Светланы, в феврале 2023 года чиновник не позволил российскому пианисту Денису Мацуеву выступить на фестивале "Культурная столица Бергамо". "Место демонстрации документального фильма останется секретным, можно сказать, до последнего момента. И только за 24 часа до мероприятия о нем будет сообщено тем, кто забронировал показ", — отметила она.
https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html
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бергамо, италия, донбасс, денис мацуев, новости культуры, кино
Культура, Бергамо, Италия, Донбасс, Денис Мацуев, Новости культуры, Кино
Фильм про Донбасс покажут в Бергамо, несмотря на русофобию мэра города

Фильм RT про Донбасс покажут 5 мая в Бергамо, несмотря на русофобию мэра города

© Предоставлено организаторами показаАфиша фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Италии
Афиша фильма Донбасс. Вчера, сегодня, завтра в Италии
© Предоставлено организаторами показа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пятый показ в Италии документального фильма Russia Today "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" пройдет 5 мая в Бергамо, сообщили РИА Новости журналист Винченцо Лоруссо и его супруга Светлана, организовавшие мероприятие.
"Бергамская дата имеет исключительное значение. Мэр Бергамо является одним из самых русофобских мэров Италии и безоговорочно поддерживает украинских нацистов. Сразу после слов понтифика о необходимости поднять белый флаг, он разместил на своем профиле в соцсети Х украинский флаг, несмотря на протесты многих граждан Бергамо, указавших ему, что единственный флаг, который можно поставить на его профиле, — это итальянский", — рассказал Лоруссо.
Показ фильма RT Донбасс. Вчера, сегодня, завтра в Италии
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По словам Светланы, в феврале 2023 года чиновник не позволил российскому пианисту Денису Мацуеву выступить на фестивале "Культурная столица Бергамо".
"Место демонстрации документального фильма останется секретным, можно сказать, до последнего момента. И только за 24 часа до мероприятия о нем будет сообщено тем, кто забронировал показ", — отметила она.
Винченцо Лоруссо
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КультураБергамоИталияДонбассДенис МацуевНовости культурыКино
 
 
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