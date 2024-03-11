https://ria.ru/20240311/papa-1932385440.html

МИД Украины вызвал посла Ватикана

МИД Украины вызвал посла Ватикана - РИА Новости, 11.03.2024

МИД Украины вызвал посла Ватикана

Украинское министерство иностранных дел в понедельник сообщило, что пригласило представителя Ватикана на Украине Висвальдаса Кульбокаса после призывов папы... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:49

2024-03-11T21:49

2024-03-11T21:49

религия

в мире

украина

россия

киев

франциск (хорхе марио бергольо)

маттео дзуппи

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинское министерство иностранных дел в понедельник сообщило, что пригласило представителя Ватикана на Украине Висвальдаса Кульбокаса после призывов папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня. Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. "Одиннадцатого марта апостольского нунция на Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в министерство иностранных дел Украины из-за обнародованных на днях высказываний его святейшества папы Франциска в СМИ. Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. По данным МИД, на Украине ожидали от папы Римского не таких призывов, а "сигналов в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Папа Франциск ранее обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта на Украине и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан не раз выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению конфликта. В мае он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240311/dialog-1932318886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи