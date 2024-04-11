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Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
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23:43 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/istrebiteli-1939475114.html
Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе"
Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе"
РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:43
2024-04-11T23:43
космос - риа наука
украина
нидерланды
дания
владимир артяков
ростех
f-16
су-57
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские истребители справятся с натовскими F-16 в воздушных боях, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". &quot;Надо понимать, что наши авиационные комплексы, которые сегодня работают в небе, они совершенно четко могут поражать F-16, потому что понимаем, что эта машина не современная, что она достаточно прошлых периодов. А наши комплексы, которые, допустим, Су-57, Су-35, - это машины, которые работают очень эффективно, и я полагаю, что наши летчики справятся даже в случае взаимодействия с противником в небе, с этими машинами&quot;, - сказал Артяков.Он также добавил, что российская система ПВО очень зрелая на сегодняшний день и работает практически без сбоев. Запад планирует поставить Украине фронтовые истребители F-16. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолёты. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
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космос - риа наука, украина, нидерланды, дания, владимир артяков, ростех, f-16, су-57, су-35
Космос - РИА Наука, Украина, Нидерланды, Дания, Владимир Артяков, Ростех, F-16, Су-57, Су-35
Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе"

Артяков: российские истребители справятся с натовскими F-16 в воздушных боях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские истребители справятся с натовскими F-16 в воздушных боях, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1".
«

"Надо понимать, что наши авиационные комплексы, которые сегодня работают в небе, они совершенно четко могут поражать F-16, потому что понимаем, что эта машина не современная, что она достаточно прошлых периодов. А наши комплексы, которые, допустим, Су-57, Су-35, - это машины, которые работают очень эффективно, и я полагаю, что наши летчики справятся даже в случае взаимодействия с противником в небе, с этими машинами", - сказал Артяков.

Он также добавил, что российская система ПВО очень зрелая на сегодняшний день и работает практически без сбоев.
Запад планирует поставить Украине фронтовые истребители F-16. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолёты. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
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Космос - РИА НаукаУкраинаНидерландыДанияВладимир АртяковРостехF-16Су-57Су-35
 
 
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