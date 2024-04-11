Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе"
Артяков: российские истребители справятся с натовскими F-16 в воздушных боях
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские истребители справятся с натовскими F-16 в воздушных боях, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1".
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"Надо понимать, что наши авиационные комплексы, которые сегодня работают в небе, они совершенно четко могут поражать F-16, потому что понимаем, что эта машина не современная, что она достаточно прошлых периодов. А наши комплексы, которые, допустим, Су-57, Су-35, - это машины, которые работают очень эффективно, и я полагаю, что наши летчики справятся даже в случае взаимодействия с противником в небе, с этими машинами", - сказал Артяков.
Он также добавил, что российская система ПВО очень зрелая на сегодняшний день и работает практически без сбоев.
Запад планирует поставить Украине фронтовые истребители F-16. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолёты. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.