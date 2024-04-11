https://ria.ru/20240411/istrebiteli-1939475114.html

Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе"

Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024

Российские истребители справятся с F-16, заявили в "Ростехе"

РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:43

2024-04-11T23:43

2024-04-11T23:43

космос - риа наука

украина

нидерланды

дания

владимир артяков

ростех

f-16

су-57

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские истребители справятся с натовскими F-16 в воздушных боях, заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". "Надо понимать, что наши авиационные комплексы, которые сегодня работают в небе, они совершенно четко могут поражать F-16, потому что понимаем, что эта машина не современная, что она достаточно прошлых периодов. А наши комплексы, которые, допустим, Су-57, Су-35, - это машины, которые работают очень эффективно, и я полагаю, что наши летчики справятся даже в случае взаимодействия с противником в небе, с этими машинами", - сказал Артяков.Он также добавил, что российская система ПВО очень зрелая на сегодняшний день и работает практически без сбоев. Запад планирует поставить Украине фронтовые истребители F-16. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине эти самолёты. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928190502.html

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, украина, нидерланды, дания, владимир артяков, ростех, f-16, су-57, су-35