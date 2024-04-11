Рейтинг@Mail.ru
США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/iran-1939473954.html
США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе
США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе - РИА Новости, 11.04.2024
США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе
США связались с рядом партнеров в том числе в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на брифинге... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:27
2024-04-11T23:27
в мире
цены на нефть
иран
китай
турция
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США связались с рядом партнеров в том числе в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на брифинге официальный представитель госдепа Мэтью Миллер. "Мы по-прежнему обеспокоены риском эскалации на Ближнем Востоке, и в особенности по поводу угроз, которые в последние дни озвучил Иран в отношении Израиля", - сказал Миллер. По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен предпринимает дипломатические усилия в последние 24 часа – сделал серию звонков, в том числе глава МИД Китая, Турции и Саудовской Аравии, "чтобы донести, что эскалация не входит ни в чьи интересы и что страны, должны призвать Иран воздержаться от эскалации ситуации". "Мы также контактировали с европейскими союзниками в последние дни, чтобы призвать их послать четкий сигнал Ирану о том, что эскалация не в интересах Ирана, не в интересах региона и не в интересах мира", - подчеркнул он. Миллер отметил, что от конфликта Израиля и Ирана пострадают не только страны региона, но и весь мир, в том числе и в экономическом плане.
https://ria.ru/20240411/blinken-1939233533.html
иран
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, китай, турция, энтони блинкен
В мире, Цены на нефть, Иран, Китай, Турция, Энтони Блинкен
США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе

США призвали союзников донести до ИРИ, что эскалация не входит ни в чьи интересы

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США связались с рядом партнеров в том числе в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на брифинге официальный представитель госдепа Мэтью Миллер.
«
"Мы по-прежнему обеспокоены риском эскалации на Ближнем Востоке, и в особенности по поводу угроз, которые в последние дни озвучил Иран в отношении Израиля", - сказал Миллер.
По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен предпринимает дипломатические усилия в последние 24 часа – сделал серию звонков, в том числе глава МИД Китая, Турции и Саудовской Аравии, "чтобы донести, что эскалация не входит ни в чьи интересы и что страны, должны призвать Иран воздержаться от эскалации ситуации".
«
"Мы также контактировали с европейскими союзниками в последние дни, чтобы призвать их послать четкий сигнал Ирану о том, что эскалация не в интересах Ирана, не в интересах региона и не в интересах мира", - подчеркнул он.
Миллер отметил, что от конфликта Израиля и Ирана пострадают не только страны региона, но и весь мир, в том числе и в экономическом плане.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Блинкен пообещал Израилю поддержку США в противостоянии иранской угрозе
Вчера, 03:09
 
В миреЦены на нефтьИранКитайТурцияЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала