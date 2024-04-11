США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе
США призвали союзников донести до ИРИ, что эскалация не входит ни в чьи интересы
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США связались с рядом партнеров в том числе в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на брифинге официальный представитель госдепа Мэтью Миллер.
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"Мы по-прежнему обеспокоены риском эскалации на Ближнем Востоке, и в особенности по поводу угроз, которые в последние дни озвучил Иран в отношении Израиля", - сказал Миллер.
По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен предпринимает дипломатические усилия в последние 24 часа – сделал серию звонков, в том числе глава МИД Китая, Турции и Саудовской Аравии, "чтобы донести, что эскалация не входит ни в чьи интересы и что страны, должны призвать Иран воздержаться от эскалации ситуации".
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"Мы также контактировали с европейскими союзниками в последние дни, чтобы призвать их послать четкий сигнал Ирану о том, что эскалация не в интересах Ирана, не в интересах региона и не в интересах мира", - подчеркнул он.
Миллер отметил, что от конфликта Израиля и Ирана пострадают не только страны региона, но и весь мир, в том числе и в экономическом плане.