https://ria.ru/20240411/iran-1939473954.html

США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе

США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе - РИА Новости, 11.04.2024

США призвали партнеров попросить Иран не допустить эскалации в регионе

США связались с рядом партнеров в том числе в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на брифинге... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:27

2024-04-11T23:27

2024-04-11T23:27

в мире

цены на нефть

иран

китай

турция

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. США связались с рядом партнеров в том числе в Европе, Китае, Турции, чтобы те призвали Тегеран воздержаться от эскалации с Израилем, заявил на брифинге официальный представитель госдепа Мэтью Миллер. "Мы по-прежнему обеспокоены риском эскалации на Ближнем Востоке, и в особенности по поводу угроз, которые в последние дни озвучил Иран в отношении Израиля", - сказал Миллер. По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен предпринимает дипломатические усилия в последние 24 часа – сделал серию звонков, в том числе глава МИД Китая, Турции и Саудовской Аравии, "чтобы донести, что эскалация не входит ни в чьи интересы и что страны, должны призвать Иран воздержаться от эскалации ситуации". "Мы также контактировали с европейскими союзниками в последние дни, чтобы призвать их послать четкий сигнал Ирану о том, что эскалация не в интересах Ирана, не в интересах региона и не в интересах мира", - подчеркнул он. Миллер отметил, что от конфликта Израиля и Ирана пострадают не только страны региона, но и весь мир, в том числе и в экономическом плане.

https://ria.ru/20240411/blinken-1939233533.html

иран

китай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, китай, турция, энтони блинкен