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СМИ: иранские ракеты уже 12 лет не используют GPS - РИА Новости, 11.04.2024
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00:41 11.04.2024 (обновлено: 00:47 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/iran-1939226303.html
СМИ: иранские ракеты уже 12 лет не используют GPS
СМИ: иранские ракеты уже 12 лет не используют GPS - РИА Новости, 11.04.2024
СМИ: иранские ракеты уже 12 лет не используют GPS
Все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют никакие международные системы позиционирования, передает агентство Fars со ссылкой на... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:41
2024-04-11T00:47
иран
в мире
израиль
дамаск (город)
gps
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют никакие международные системы позиционирования, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), прокомментировавший сообщения о глушении в Израиле GPS-сигнала. На прошлой неделе источник, близкий к силовым структурам Израиля, подтвердил РИА Новости, что израильские спецслужбы осуществляют массовое глушение GPS-сигнала в разных районах страны с целью в том числе сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели, такие как ракеты или беспилотники, это происходит на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, осуществленный авиацией Израиля. "Иран заранее продумал решение этой проблемы, и все ракеты, построенные за последние 12 лет, не используют GPS и вообще ни одно устройство международного позиционирования", - говорится в сообщении агентства. Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни. Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным КСИР, в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html
https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html
https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html
иран
израиль
дамаск (город)
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иран, в мире, израиль, дамаск (город), gps, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран, В мире, Израиль, Дамаск (город), GPS, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: иранские ракеты уже 12 лет не используют GPS

Fars: ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют GPS

© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground ForceРакетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют никакие международные системы позиционирования, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), прокомментировавший сообщения о глушении в Израиле GPS-сигнала.
На прошлой неделе источник, близкий к силовым структурам Израиля, подтвердил РИА Новости, что израильские спецслужбы осуществляют массовое глушение GPS-сигнала в разных районах страны с целью в том числе сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели, такие как ракеты или беспилотники, это происходит на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, осуществленный авиацией Израиля.
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"Иран заранее продумал решение этой проблемы, и все ракеты, построенные за последние 12 лет, не используют GPS и вообще ни одно устройство международного позиционирования", - говорится в сообщении агентства.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
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По данным КСИР, в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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