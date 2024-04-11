СМИ: иранские ракеты уже 12 лет не используют GPS
Fars: ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют GPS
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground ForceРакетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр – РИА Новости. Все ракеты, построенные в Иране за последние 12 лет, не используют никакие международные системы позиционирования, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), прокомментировавший сообщения о глушении в Израиле GPS-сигнала.
На прошлой неделе источник, близкий к силовым структурам Израиля, подтвердил РИА Новости, что израильские спецслужбы осуществляют массовое глушение GPS-сигнала в разных районах страны с целью в том числе сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели, такие как ракеты или беспилотники, это происходит на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, осуществленный авиацией Израиля.
"Иран заранее продумал решение этой проблемы, и все ракеты, построенные за последние 12 лет, не используют GPS и вообще ни одно устройство международного позиционирования", - говорится в сообщении агентства.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля, сообщило, что крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников с возможным использованием высокоточных ракет неизбежен и может произойти в ближайшие дни.
Авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске произошел вечером 1 апреля, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным КСИР, в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них - двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Иран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.