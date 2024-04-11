https://ria.ru/20240411/idei-1939469525.html

Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко

Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024

Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:26

2024-04-11T22:26

2024-04-11T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных. "Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой. Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".

https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html

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в мире, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко