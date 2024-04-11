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Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:26
2024-04-11T22:26
2024-04-11T22:26
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных. "Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой. Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко
Лукашенко: идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у украинских военных