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Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/idei-1939469525.html
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:26
2024-04-11T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных. "Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой. Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".
https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у ВСУ, уверен Лукашенко

Лукашенко: идеи Путина по мирной инициативе найдут отклик у украинских военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что идеи российского президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у украинских военных.
«
"Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой.
Белорусский президент заверил Путина, что "готов стать плечом к плечу и работать в этом направлении".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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