Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 11.04.2024 (обновлено: 12:47 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/grazhdanstvo-1939313392.html
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 11.04.2024
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:34
2024-04-11T12:47
россия
госдума рф
михаил матвеев
сергей обухов
олег нилов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской электронной базе.Инициативу внесли депутаты Госдумы Михаил Матвеев, Сергей Обухов (оба - КПРФ), Олег Нилов и Михаил Делягин (оба - "Справедливая Россия - За правду")."1. Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации: "Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте проекта федерального закона.
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, михаил матвеев, сергей обухов, олег нилов, политика
Россия, Госдума РФ, Михаил Матвеев, Сергей Обухов, Олег Нилов, Политика
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги

В ГД внесли проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской электронной базе.
Инициативу внесли депутаты Госдумы Михаил Матвеев, Сергей Обухов (оба - КПРФ), Олег Нилов и Михаил Делягин (оба - "Справедливая Россия - За правду").
"1. Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации: "Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте проекта федерального закона.
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
20 марта, 16:58
 
РоссияГосдума РФМихаил МатвеевСергей ОбуховОлег НиловПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала