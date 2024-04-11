https://ria.ru/20240411/grazhdanstvo-1939313392.html

В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги

В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 11.04.2024

В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:34

2024-04-11T12:34

2024-04-11T12:47

россия

госдума рф

михаил матвеев

сергей обухов

олег нилов

политика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской электронной базе.Инициативу внесли депутаты Госдумы Михаил Матвеев, Сергей Обухов (оба - КПРФ), Олег Нилов и Михаил Делягин (оба - "Справедливая Россия - За правду")."1. Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации: "Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте проекта федерального закона.

https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

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Кирилл Волков

россия, госдума рф, михаил матвеев, сергей обухов, олег нилов, политика