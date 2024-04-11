https://ria.ru/20240411/grazhdanstvo-1939313392.html
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 11.04.2024
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:34
2024-04-11T12:34
2024-04-11T12:47
россия
госдума рф
михаил матвеев
сергей обухов
олег нилов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской электронной базе.Инициативу внесли депутаты Госдумы Михаил Матвеев, Сергей Обухов (оба - КПРФ), Олег Нилов и Михаил Делягин (оба - "Справедливая Россия - За правду")."1. Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации: "Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте проекта федерального закона.
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, михаил матвеев, сергей обухов, олег нилов, политика
Россия, Госдума РФ, Михаил Матвеев, Сергей Обухов, Олег Нилов, Политика
В Госдуме предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
В ГД внесли проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий прекращение приобретенного гражданства РФ за нарушение присяги гражданина, проект доступен в думской электронной базе.
Инициативу внесли депутаты Госдумы Михаил Матвеев
, Сергей Обухов
(оба - КПРФ
), Олег Нилов
и Михаил Делягин
(оба - "Справедливая Россия - За правду").
"1. Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 12 настоящего федерального закона, обязаны принести присягу гражданина Российской Федерации: "Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в тексте проекта федерального закона.