https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html

Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии

Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии - РИА Новости, 11.04.2024

Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:50

2024-04-11T21:50

2024-04-11T22:25

в мире

белоруссия

сша

германия

александр лукашенко

литва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в лоб стоим"."Тяжелая ситуация", - ответил Лукашенко на вопрос президента РФ Владимира Путина об обстановке на западных границах Белоруссии.Белорусский лидер подчеркнул, что его волнует политика польского руководства: "зачем им конфронтация?".Он также рассказал Путину, что соседи Белоруссии "десятками выбрасывают трупы" мигрантов через границу. По словам белорусского лидера, это создает напряженность на границе.Лукашенко отметил также, что литовцы проводят военные учения."В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464822.html

белоруссия

сша

германия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, сша, германия, александр лукашенко, литва, владимир путин