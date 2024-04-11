https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:50
2024-04-11T21:50
2024-04-11T22:25
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в лоб стоим"."Тяжелая ситуация", - ответил Лукашенко на вопрос президента РФ Владимира Путина об обстановке на западных границах Белоруссии.Белорусский лидер подчеркнул, что его волнует политика польского руководства: "зачем им конфронтация?".Он также рассказал Путину, что соседи Белоруссии "десятками выбрасывают трупы" мигрантов через границу. По словам белорусского лидера, это создает напряженность на границе.Лукашенко отметил также, что литовцы проводят военные учения."В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, германия, александр лукашенко, литва, владимир путин
В мире, Белоруссия, США, Германия, Александр Лукашенко, Литва, Владимир Путин
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
Лукашенко рассказал Путину о тяжелой обстановке на западной границе Белоруссии