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Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии - РИА Новости, 11.04.2024
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21:50 11.04.2024 (обновлено: 22:25 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:50
2024-04-11T22:25
в мире
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сша
германия
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в лоб стоим"."Тяжелая ситуация", - ответил Лукашенко на вопрос президента РФ Владимира Путина об обстановке на западных границах Белоруссии.Белорусский лидер подчеркнул, что его волнует политика польского руководства: "зачем им конфронтация?".Он также рассказал Путину, что соседи Белоруссии "десятками выбрасывают трупы" мигрантов через границу. По словам белорусского лидера, это создает напряженность на границе.Лукашенко отметил также, что литовцы проводят военные учения."В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464822.html
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в мире, белоруссия, сша, германия, александр лукашенко, литва, владимир путин
В мире, Белоруссия, США, Германия, Александр Лукашенко, Литва, Владимир Путин
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии

Лукашенко рассказал Путину о тяжелой обстановке на западной границе Белоруссии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на западной границе республики складывается тяжелая ситуация, США и ФРГ направили военных в Литву - "лоб в лоб стоим".
«
"Тяжелая ситуация", - ответил Лукашенко на вопрос президента РФ Владимира Путина об обстановке на западных границах Белоруссии.
Белорусский лидер подчеркнул, что его волнует политика польского руководства: "зачем им конфронтация?".
Он также рассказал Путину, что соседи Белоруссии "десятками выбрасывают трупы" мигрантов через границу. По словам белорусского лидера, это создает напряженность на границе.
Лукашенко отметил также, что литовцы проводят военные учения.
"В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно, урок не пошел им на пользу, в Литву, в Польшу батальоны", - сказал президент Белоруссии.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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В миреБелоруссияСШАГерманияАлександр ЛукашенкоЛитваВладимир Путин
 
 
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