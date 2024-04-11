https://ria.ru/20240411/gost-1939232950.html

В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий

В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий - РИА Новости, 11.04.2024

В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют в 2024 году разработать 53 новых... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:02

2024-04-11T03:02

2024-04-11T03:03

внии гочс

гражданская оборона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют в 2024 году разработать 53 новых ГОСТа, впервые определяющих требования к расчету зон затопления, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также созданию и использованию резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов. "Впервые будут разработаны 53 ГОСТа, среди которых 19 национальных и 34 межгосударственных стандарта", - сказал Сосунов. Он отметил, что в разрабатываемых документах в группе "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" будут определены общие требования к созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Национальные стандарты в группе "Гражданская оборона" будут содержать требования к восстановлению и поддержанию порядка в пострадавших от ЧС районах, по защите сельскохозяйственных животных и кормов от радиоактивного загрязнения, санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий", - добавил собеседник агентства. Сосунов отметил, что еще два ГОСТа по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций будут указывать общие требования к оперативному расчету зон затопления (подтопления), а также к определению термических точек, вызванных природными пожарами. "Несколько разрабатываемых стандартов позволят качественнее и эффективнее развивать сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения", - подчеркнул Сосунов. Собеседник агентства добавил, что в этом году эксперты ВНИИ ГОЧС также планируют завершить начатую прежде работу над стандартами, которые определяют важные требования к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также хранению средств индивидуальной защиты органов дыхания.

https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html

https://realty.ria.ru/20240410/orsk-1939189260.html

https://ria.ru/20231231/gosty-1919245774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

внии гочс, гражданская оборона