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В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий - РИА Новости, 11.04.2024
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03:02 11.04.2024 (обновлено: 03:03 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/gost-1939232950.html
В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий
В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий - РИА Новости, 11.04.2024
В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют в 2024 году разработать 53 новых... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T03:02
2024-04-11T03:03
внии гочс
гражданская оборона
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют в 2024 году разработать 53 новых ГОСТа, впервые определяющих требования к расчету зон затопления, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также созданию и использованию резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов. "Впервые будут разработаны 53 ГОСТа, среди которых 19 национальных и 34 межгосударственных стандарта", - сказал Сосунов. Он отметил, что в разрабатываемых документах в группе "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" будут определены общие требования к созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Национальные стандарты в группе "Гражданская оборона" будут содержать требования к восстановлению и поддержанию порядка в пострадавших от ЧС районах, по защите сельскохозяйственных животных и кормов от радиоактивного загрязнения, санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий", - добавил собеседник агентства. Сосунов отметил, что еще два ГОСТа по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций будут указывать общие требования к оперативному расчету зон затопления (подтопления), а также к определению термических точек, вызванных природными пожарами. "Несколько разрабатываемых стандартов позволят качественнее и эффективнее развивать сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения", - подчеркнул Сосунов. Собеседник агентства добавил, что в этом году эксперты ВНИИ ГОЧС также планируют завершить начатую прежде работу над стандартами, которые определяют важные требования к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также хранению средств индивидуальной защиты органов дыхания.
https://ria.ru/20231220/ubezhische-1916845036.html
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внии гочс, гражданская оборона
ВНИИ ГОЧС, Гражданская оборона
В МЧС разработают 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий

МЧС в 2024 году разработает 53 новых ГОСТа по защите населения и территорий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют в 2024 году разработать 53 новых ГОСТа, впервые определяющих требования к расчету зон затопления, эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также созданию и использованию резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов.
"Впервые будут разработаны 53 ГОСТа, среди которых 19 национальных и 34 межгосударственных стандарта", - сказал Сосунов.
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Он отметил, что в разрабатываемых документах в группе "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" будут определены общие требования к созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Национальные стандарты в группе "Гражданская оборона" будут содержать требования к восстановлению и поддержанию порядка в пострадавших от ЧС районах, по защите сельскохозяйственных животных и кормов от радиоактивного загрязнения, санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий", - добавил собеседник агентства.
Сосунов отметил, что еще два ГОСТа по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций будут указывать общие требования к оперативному расчету зон затопления (подтопления), а также к определению термических точек, вызванных природными пожарами.
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"Несколько разрабатываемых стандартов позволят качественнее и эффективнее развивать сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения", - подчеркнул Сосунов.
Собеседник агентства добавил, что в этом году эксперты ВНИИ ГОЧС также планируют завершить начатую прежде работу над стандартами, которые определяют важные требования к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, а также хранению средств индивидуальной защиты органов дыхания.
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