https://ria.ru/20240411/gorod-1939240184.html

У города рядом с российской границей возникла необычная просьба

У города рядом с российской границей возникла необычная просьба - РИА Новости, 11.04.2024

У города рядом с российской границей возникла необычная просьба

Мэр расположенного неподалеку от российской границы норвежского города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:04

2024-04-11T06:04

2024-04-11T15:22

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мэр расположенного неподалеку от российской границы норвежского города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, пишет Politico.Как указывает издание, причудливый план, продвигаемый мэром Венче Педерсен, направлен на укрепление местных ценностей, увеличение количества времени, проводимого с семьей, а также привлечение новых жителей.По словам Педерсен, регион, находящийся за полярным кругом, изо всех сил пытается привлечь людей, она надеется, что демонстрация уникальных ценностей поможет изменить ситуацию."Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими", — отметила мэр в письме ЕК.Она указала, что жители региона не бегают за автобусами и поездами, им не приходится долго добираться на работу, люди здесь довольны тем, что у них есть больше времени на общение с друзьями и родными.Увеличение продолжительности суток, как надеется Педерсен, вдохновит больше людей на переезд в отдаленный регион. При этом она заявила, что в свете конфликта на Украине увеличение числа жителей "важнее, чем когда-либо".Как отмечает Politico, Норвегия не является членом ЕС, но входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). По словам представителя Еврокомиссии, часовые пояса входят в компетенцию самих государств, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу мэра Вадсе.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"Россия решилась на стратегический ход: союзники полностью поддержали. Что теперь делать Западу

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

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в мире, украина, норвегия, еврокомиссия, евросоюз, россия