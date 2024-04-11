https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html

Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании

Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании - РИА Новости, 12.04.2024

Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением российским... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T23:43

2024-04-11T23:43

2024-04-12T00:57

экономика

google

девятый арбитражный апелляционный суд

москва

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей, следует из заявления, опубликованного Таляровским на Федресурсе.Конкурсный управляющий "Гугла" также попросил в связи с этим взыскать с американской корпорации почти 10 миллиардов рублей.Как следует из заявления, поисковик в конце 2020 года решили распределить прибыль, полученную дочерней компанией в России в 2015-2017 года в размере до 10 миллиардов рублей. Данные дивиденды (128,7 миллиона долларов или 9,5 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) выплатили в конце 2021 года. Еще полмиллиарда рублей российская "дочка" Google заплатила в виде налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.Как указал Таляровский, решения по распределению прибыли принимались на фоне судебных тяжб с медиахолдингом "Царьград", по итогам которых от американского поисковика потребовали выплатить многомиллиардную неустойку.По мнению конкурсного управляющего, в связи с этим сделки были недействительны, так как проводились на фоне грядущего банкротства российской дочки Google и наносили ущерб кредиторам.Согласно заявлению, по состоянию на 10 января текущего года кредиторы второй очереди требуют от "Гугла" около 285 миллионов рублей (в первую очередь, речь идет о задолженностях по зарплате). Еще более 20,3 миллиарда рублей требуют кредиторы третьей очереди. Кроме того, кредиторы хотят получить от российской "дочки" поисковика неустойки в размере свыше 30 миллиардов рублей. Еще 6,4 миллиарда рублей составляют текущие требования.Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС.

https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html

https://ria.ru/20231208/feyki-1914688857.html

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экономика, google, девятый арбитражный апелляционный суд, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)