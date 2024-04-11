https://ria.ru/20240411/google-1939475267.html
Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании
Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании - РИА Новости, 12.04.2024
Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании
Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением российским... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T23:43
2024-04-11T23:43
2024-04-12T00:57
экономика
google
девятый арбитражный апелляционный суд
москва
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей, следует из заявления, опубликованного Таляровским на Федресурсе.Конкурсный управляющий "Гугла" также попросил в связи с этим взыскать с американской корпорации почти 10 миллиардов рублей.Как следует из заявления, поисковик в конце 2020 года решили распределить прибыль, полученную дочерней компанией в России в 2015-2017 года в размере до 10 миллиардов рублей. Данные дивиденды (128,7 миллиона долларов или 9,5 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) выплатили в конце 2021 года. Еще полмиллиарда рублей российская "дочка" Google заплатила в виде налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.Как указал Таляровский, решения по распределению прибыли принимались на фоне судебных тяжб с медиахолдингом "Царьград", по итогам которых от американского поисковика потребовали выплатить многомиллиардную неустойку.По мнению конкурсного управляющего, в связи с этим сделки были недействительны, так как проводились на фоне грядущего банкротства российской дочки Google и наносили ущерб кредиторам.Согласно заявлению, по состоянию на 10 января текущего года кредиторы второй очереди требуют от "Гугла" около 285 миллионов рублей (в первую очередь, речь идет о задолженностях по зарплате). Еще более 20,3 миллиарда рублей требуют кредиторы третьей очереди. Кроме того, кредиторы хотят получить от российской "дочки" поисковика неустойки в размере свыше 30 миллиардов рублей. Еще 6,4 миллиарда рублей составляют текущие требования.Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС.
https://ria.ru/20240406/ii-1938253781.html
https://ria.ru/20231208/feyki-1914688857.html
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экономика, google, девятый арбитражный апелляционный суд, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Google, Девятый арбитражный апелляционный суд, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Обанкротившаяся "дочка" Google требует компенсации от материнской компании
Российская "дочка" Google требует 10 миллиардов рублей от материнской компании
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обратился в арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными сделки с перечислением российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей, следует из заявления, опубликованного Таляровским на Федресурсе.
Конкурсный управляющий "Гугла" также попросил в связи с этим взыскать с американской корпорации почти 10 миллиардов рублей.
Как следует из заявления, поисковик в конце 2020 года решили распределить прибыль, полученную дочерней компанией в России в 2015-2017 года в размере до 10 миллиардов рублей. Данные дивиденды (128,7 миллиона долларов или 9,5 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) выплатили в конце 2021 года. Еще полмиллиарда рублей российская "дочка" Google заплатила в виде налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным организациям.
Как указал Таляровский, решения по распределению прибыли принимались на фоне судебных тяжб с медиахолдингом "Царьград", по итогам которых от американского поисковика потребовали выплатить многомиллиардную неустойку.
По мнению конкурсного управляющего, в связи с этим сделки были недействительны, так как проводились на фоне грядущего банкротства российской дочки Google и наносили ущерб кредиторам.
Согласно заявлению, по состоянию на 10 января текущего года кредиторы второй очереди требуют от "Гугла" около 285 миллионов рублей (в первую очередь, речь идет о задолженностях по зарплате). Еще более 20,3 миллиарда рублей требуют кредиторы третьей очереди. Кроме того, кредиторы хотят получить от российской "дочки" поисковика неустойки в размере свыше 30 миллиардов рублей. Еще 6,4 миллиарда рублей составляют текущие требования.
Арбитражный суд Москвы в октябре прошлого года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС
.