https://ria.ru/20240411/gladkov-1939358532.html

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.04.2024

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил травму при атаке украинского дрона-камикадзе в среду в селе Вознесеновка Шебекинского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:29

2024-04-11T14:29

2024-04-11T14:33

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Мужчина получил травму при атаке украинского дрона-камикадзе в среду в селе Вознесеновка Шебекинского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 10 апреля были обстреляны шесть районов области 48 снарядами. Также на регион были атаки с помощью 19 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Больше всего за прошедшие сутки обстрелу подвергся Шебекинский округ. Кроме того, в Губкинском округе был найден взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 18 частных домовладениях, 8 транспортных средствах, трех предприятиях и одном коммерческом объекте. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось одно из промышленных предприятий… По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов и 3 гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. Также в Ленинском противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… В селе Вознесеновка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Есть один пострадавший – мужчина с острой акустической травмой самостоятельно обратился в приемное отделение медучреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице", - написал Гладков.Он добавил, что село Зиборовка было атаковано с помощью дрона-камикадзе. По поселку Красное выпущено 8 минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов, также поселок атакован с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе в селе Щетиновка с дрона сброшено два взрывных устройства, по селу Устинка выпущено 5 артиллерийских снарядов и зафиксирована атака двух дронов-камикадзе. Над селом Соловьевка системой ПВО сбит беспилотник. Как отметил глава региона, в Борисовском районе атаке дрона-камикадзе подверглось одно из предприятий. На окраине села Байцуры на движущийся автомобиль с квадрокоптера сброшено взрывное устройство, пострадавших нет. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью трёх дронов-камикадзе. В Валуйском городском округе, по его словам, сёла Долгое и Казинка подверглись атаке с помощью двух дронов-камикадзе. "В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено – зафиксировано 6 прилетов… В Краснояружском районе на окраина села Поповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

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https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938412458.html

https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины