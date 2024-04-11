Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 11.04.2024 (обновлено: 14:33 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/gladkov-1939358532.html
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 11.04.2024
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина
Мужчина получил травму при атаке украинского дрона-камикадзе в среду в селе Вознесеновка Шебекинского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:29
2024-04-11T14:33
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Мужчина получил травму при атаке украинского дрона-камикадзе в среду в селе Вознесеновка Шебекинского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 10 апреля были обстреляны шесть районов области 48 снарядами. Также на регион были атаки с помощью 19 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Больше всего за прошедшие сутки обстрелу подвергся Шебекинский округ. Кроме того, в Губкинском округе был найден взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 18 частных домовладениях, 8 транспортных средствах, трех предприятиях и одном коммерческом объекте. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось одно из промышленных предприятий… По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов и 3 гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. Также в Ленинском противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… В селе Вознесеновка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Есть один пострадавший – мужчина с острой акустической травмой самостоятельно обратился в приемное отделение медучреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице", - написал Гладков.Он добавил, что село Зиборовка было атаковано с помощью дрона-камикадзе. По поселку Красное выпущено 8 минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов, также поселок атакован с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе в селе Щетиновка с дрона сброшено два взрывных устройства, по селу Устинка выпущено 5 артиллерийских снарядов и зафиксирована атака двух дронов-камикадзе. Над селом Соловьевка системой ПВО сбит беспилотник. Как отметил глава региона, в Борисовском районе атаке дрона-камикадзе подверглось одно из предприятий. На окраине села Байцуры на движущийся автомобиль с квадрокоптера сброшено взрывное устройство, пострадавших нет. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью трёх дронов-камикадзе. В Валуйском городском округе, по его словам, сёла Долгое и Казинка подверглись атаке с помощью двух дронов-камикадзе. "В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено – зафиксировано 6 прилетов… В Краснояружском районе на окраина села Поповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
https://ria.ru/20240407/bespilotnik-1938412458.html
https://ria.ru/20240407/povrezhdeniya-1938432694.html
белгородская область
шебекино
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона-камикадзе ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Мужчина получил травму при атаке украинского дрона-камикадзе в среду в селе Вознесеновка Шебекинского округа, он госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 10 апреля были обстреляны шесть районов области 48 снарядами. Также на регион были атаки с помощью 19 беспилотников, включая сброс трех взрывных устройств. Больше всего за прошедшие сутки обстрелу подвергся Шебекинский округ. Кроме того, в Губкинском округе был найден взрывоопасный предмет, он изъят специалистами. Повреждения были выявлены в одном многоквартирном доме, 18 частных домовладениях, 8 транспортных средствах, трех предприятиях и одном коммерческом объекте.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
13 марта, 10:08
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось одно из промышленных предприятий… По поселку Ленинский выпущено 6 минометных снарядов и 3 гранатометных выстрела. Обошлось без последствий. Также в Ленинском противник атаковал с помощью дрона-камикадзе… В селе Вознесеновка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. Есть один пострадавший – мужчина с острой акустической травмой самостоятельно обратился в приемное отделение медучреждения. Сейчас пострадавший находится в больнице", - написал Гладков.
Он добавил, что село Зиборовка было атаковано с помощью дрона-камикадзе. По поселку Красное выпущено 8 минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов, также поселок атакован с помощью дрона-камикадзе. В Белгородском районе в селе Щетиновка с дрона сброшено два взрывных устройства, по селу Устинка выпущено 5 артиллерийских снарядов и зафиксирована атака двух дронов-камикадзе. Над селом Соловьевка системой ПВО сбит беспилотник.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
При атаке украинских БПЛА на Белгород погибла девушка
7 апреля, 16:27
Как отметил глава региона, в Борисовском районе атаке дрона-камикадзе подверглось одно из предприятий. На окраине села Байцуры на движущийся автомобиль с квадрокоптера сброшено взрывное устройство, пострадавших нет. Окраина хутора Лозовая Рудка атакована с помощью трёх дронов-камикадзе. В Валуйском городском округе, по его словам, сёла Долгое и Казинка подверглись атаке с помощью двух дронов-камикадзе.
"В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина села Безымено – зафиксировано 6 прилетов… В Краснояружском районе на окраина села Поповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
При украинском обстреле в Белгороде получили повреждения более 200 квартир
7 апреля, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала