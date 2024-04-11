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Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом - РИА Новости, 11.04.2024
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11:43 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939292095.html
Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом
Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом - РИА Новости, 11.04.2024
Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что центральные власти... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:43
2024-04-11T11:43
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что центральные власти республики сотрудничают с регионом. В среду Санду побывала в Гагаузии, где выступила перед студентами местного вуза. Отвечая на вопросы учащихся, она заявила, что Кишинев выстраивает конструктивный диалог с Гагаузией, а евроинтеграционные шаги, которые предпринимают центральные власти, положительно скажутся на развитии этого региона Молдавии. Визит Санду прошел на фоне протеста жителей Гагаузии. "У меня есть вопросы к Санду… Вы говорите о необходимости участия обеих сторон в диалоге, как будто вы в нем участвуете, а я его избегаю? Вы не признаете мое избрание, не подписываете указ о моем включении в состав правительства, отказываетесь вести диалог со мной и исполнительной властью автономии… Почему вы врете, что Гагаузия не платит ни одного лея в госбюджет? Гагаузские предприятия отчисляют налоги. Все виды республиканских налогов платят бюджетники и частные предприятия. Ложь из уст президента унижает гагаузов, выставляет их нахлебниками на шее у других жителей страны. Это противопоставление одних граждан другим и разжигание межнациональной розни в чистом виде", - написала Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1939172939.html
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939243046.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом

Гуцул раскритиковала президента Молдавии за ложь о сотрудничестве с Гагаузией

© Фото : Sputnik МолдоваПротестующие против прибытия Майи Санду в административном центре Гагаузии городе Комрат
Протестующие против прибытия Майи Санду в административном центре Гагаузии городе Комрат - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Sputnik Молдова
Протестующие против прибытия Майи Санду в административном центре Гагаузии городе Комрат
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что центральные власти республики сотрудничают с регионом.
В среду Санду побывала в Гагаузии, где выступила перед студентами местного вуза. Отвечая на вопросы учащихся, она заявила, что Кишинев выстраивает конструктивный диалог с Гагаузией, а евроинтеграционные шаги, которые предпринимают центральные власти, положительно скажутся на развитии этого региона Молдавии. Визит Санду прошел на фоне протеста жителей Гагаузии.
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"У меня есть вопросы к Санду… Вы говорите о необходимости участия обеих сторон в диалоге, как будто вы в нем участвуете, а я его избегаю? Вы не признаете мое избрание, не подписываете указ о моем включении в состав правительства, отказываетесь вести диалог со мной и исполнительной властью автономии… Почему вы врете, что Гагаузия не платит ни одного лея в госбюджет? Гагаузские предприятия отчисляют налоги. Все виды республиканских налогов платят бюджетники и частные предприятия. Ложь из уст президента унижает гагаузов, выставляет их нахлебниками на шее у других жителей страны. Это противопоставление одних граждан другим и разжигание межнациональной розни в чистом виде", - написала Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
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Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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