https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939292095.html

Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом

Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом - РИА Новости, 11.04.2024

Глава Гагаузии раскритиковала Санду за ложь о сотрудничестве с регионом

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что центральные власти... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:43

2024-04-11T11:43

2024-04-11T11:43

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что центральные власти республики сотрудничают с регионом. В среду Санду побывала в Гагаузии, где выступила перед студентами местного вуза. Отвечая на вопросы учащихся, она заявила, что Кишинев выстраивает конструктивный диалог с Гагаузией, а евроинтеграционные шаги, которые предпринимают центральные власти, положительно скажутся на развитии этого региона Молдавии. Визит Санду прошел на фоне протеста жителей Гагаузии. "У меня есть вопросы к Санду… Вы говорите о необходимости участия обеих сторон в диалоге, как будто вы в нем участвуете, а я его избегаю? Вы не признаете мое избрание, не подписываете указ о моем включении в состав правительства, отказываетесь вести диалог со мной и исполнительной властью автономии… Почему вы врете, что Гагаузия не платит ни одного лея в госбюджет? Гагаузские предприятия отчисляют налоги. Все виды республиканских налогов платят бюджетники и частные предприятия. Ложь из уст президента унижает гагаузов, выставляет их нахлебниками на шее у других жителей страны. Это противопоставление одних граждан другим и разжигание межнациональной розни в чистом виде", - написала Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. КС признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/moldaviya-1939172939.html

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939243046.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз