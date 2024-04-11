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Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ - РИА Новости, 11.04.2024
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08:26 11.04.2024 (обновлено: 08:27 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939248789.html
Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ
Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ - РИА Новости, 11.04.2024
Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ
Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:26
2024-04-11T08:27
гагаузия
россия
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала журналистам в Промсвязьбанке, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ."Мы будем искать все варианты для того, чтобы напрямую решить вопрос с газом… Мы уже встречались с (главой Совета Федерации - ред.) Валентиной Ивановной Матвиенко и обговаривали вопросы и по ценам, и по льготам. Уже ведутся дискуссии, переговоры. С обеих сторон есть уже какая-то готовность идти по этой линии. Я думаю, что в скором будущем этот вопрос будет решен. Я думаю, что остались только некоторые мелочи, и вопрос этот снимется", - сказал Константинов.
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гагаузия, россия, экономика
Гагаузия, Россия, Экономика
Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ

В Гагаузии заявили, что вопрос о льготах на газ из России скоро будет решен

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.
Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала журналистам в Промсвязьбанке, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.
"Мы будем искать все варианты для того, чтобы напрямую решить вопрос с газом… Мы уже встречались с (главой Совета Федерации - ред.) Валентиной Ивановной Матвиенко и обговаривали вопросы и по ценам, и по льготам. Уже ведутся дискуссии, переговоры. С обеих сторон есть уже какая-то готовность идти по этой линии. Я думаю, что в скором будущем этот вопрос будет решен. Я думаю, что остались только некоторые мелочи, и вопрос этот снимется", - сказал Константинов.
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