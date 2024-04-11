https://ria.ru/20240411/gagauziya-1939248789.html

Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ

Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ - РИА Новости, 11.04.2024

Россия и Гагаузия ведут переговоры о льготах на газ

Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:26

2024-04-11T08:26

2024-04-11T08:27

гагаузия

россия

экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гагаузия и Россия ведут переговоры о льготах на газ для жителей автономии, этот вопрос в скором будущем будет решен, заявил РИА Новости председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала журналистам в Промсвязьбанке, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ."Мы будем искать все варианты для того, чтобы напрямую решить вопрос с газом… Мы уже встречались с (главой Совета Федерации - ред.) Валентиной Ивановной Матвиенко и обговаривали вопросы и по ценам, и по льготам. Уже ведутся дискуссии, переговоры. С обеих сторон есть уже какая-то готовность идти по этой линии. Я думаю, что в скором будущем этот вопрос будет решен. Я думаю, что остались только некоторые мелочи, и вопрос этот снимется", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20240411/sandu-1939246073.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гагаузия, россия, экономика