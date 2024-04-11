https://ria.ru/20240411/fsb-1939475580.html
ФСБ рассказала, как обезвредила иностранца, готовившего теракт в синагоге
ФСБ рассказала, как обезвредила иностранца, готовившего теракт в синагоге - РИА Новости, 11.04.2024
ФСБ рассказала, как обезвредила иностранца, готовившего теракт в синагоге
Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из синагог Москвы, приобрел компоненты для изготовления... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:47
2024-04-11T23:47
2024-04-11T23:47
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иностранец, собиравшийся совершить теракт в еврейском учреждении в Москве, проводил разведку у одной из синагог Москвы, приобрел компоненты для изготовления СВУ, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания террориста обнаружено и изъято готовое к применению СВУ, сообщает ЦОС ФСБ. "Проживая в Москве, иностранец осуществил подготовку к совершению террористического акта: провел разведку местности в окружении одной из синагог г. Москвы, а также приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Десятого апреля 2024 года при задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии по месту его проживания обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также взрывчатые вещества", - говорится в сообщении. Отмечается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240411/fsb-1939471228.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ рассказала, как обезвредила иностранца, готовившего теракт в синагоге
ФСЮ: планировавший теракт в синагоге в Москве был нейтрализован ответным огнем