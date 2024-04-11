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ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге - РИА Новости, 12.04.2024
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22:44 11.04.2024 (обновлено: 01:48 12.04.2024)
https://ria.ru/20240411/fsb-1939471228.html
ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге
ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге - РИА Новости, 12.04.2024
ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге
Уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, видеозапись с результатами обыска... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T22:44
2024-04-12T01:48
средняя азия
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, видеозапись с результатами обыска обнародовала ФСБ России. На видео показано лежащее на полу тело, пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Саму "адскую машину" злоумышленник хранил под кроватным матрацем.В четверг ФСБ сообщила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог. Накануне при задержании тот оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html
средняя азия
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средняя азия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Средняя Азия, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге

ФСБ: хотевший взорвать синагогу в Москве иностранец хранил бомбу под матрасом

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, видеозапись с результатами обыска обнародовала ФСБ России.
На видео показано лежащее на полу тело, пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Саму "адскую машину" злоумышленник хранил под кроватным матрацем.
В четверг ФСБ сообщила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог. Накануне при задержании тот оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
Сотрудники ФСБ
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Средняя АзияМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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