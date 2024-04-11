https://ria.ru/20240411/fsb-1939471228.html

ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге

ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге - РИА Новости, 12.04.2024

ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, замышлявший теракт в синагоге

Уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, видеозапись с результатами обыска... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T22:44

2024-04-11T22:44

2024-04-12T01:48

средняя азия

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уроженец Средней Азии, планировавший совершить теракт в синагоге в Москве, хранил самодельную бомбу дома под матрасом, видеозапись с результатами обыска обнародовала ФСБ России. На видео показано лежащее на полу тело, пулевые отверстия в оконном стекле, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Саму "адскую машину" злоумышленник хранил под кроватным матрацем.В четверг ФСБ сообщила, что пресекла попытку совершения теракта в культовом еврейском учреждении Москвы уроженцем одной из стран Средней Азии, который проводил разведку у одной из синагог. Накануне при задержании тот оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html

средняя азия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

средняя азия, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)