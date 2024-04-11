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В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецке уехать на Украину - РИА Новости, 11.04.2024
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22:21 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/fsb-1939469276.html
В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецке уехать на Украину
В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецке уехать на Украину - РИА Новости, 11.04.2024
В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецке уехать на Украину
В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецк уехать на Украину
2024-04-11T22:21
2024-04-11T22:21
россия
турция
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Члены группы, которые планировали теракт в Донецке, после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию и оттуда - на Украину, по месту проживания террористов обнаружены и изъяты два СВУ, готовых к применению, и ручные гранаты, сообщает ЦОС ФСБ. "Её участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию откуда намеревались переправиться на Украину. По месту проживания террористов обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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россия, турция, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Турция, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецке уехать на Украину

ФСБ: планировавшие теракт в Донецке хотели выехать в Турцию, потом — на Украину

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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В ФСБ рассказали о планах планировавших теракт в Донецк уехать на Украину
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Члены группы, которые планировали теракт в Донецке, после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию и оттуда - на Украину, по месту проживания террористов обнаружены и изъяты два СВУ, готовых к применению, и ручные гранаты, сообщает ЦОС ФСБ.
"Её участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию откуда намеревались переправиться на Украину. По месту проживания террористов обнаружены и изъяты два самодельных взрывных устройства, готовых к применению, и ручные гранаты", - говорится в сообщении.
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РоссияТурцияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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