Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 11.04.2024 (обновлено: 22:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке - РИА Новости, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористов, планировавших устроить теракт на военном объекте в Донецке, сообщил Центр общественных связей РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:36
2024-04-11T22:31
донецк
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925554589_0:160:3219:1971_1920x0_80_0_0_9641bd9aea3fa2f0d876d54251db80c1.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористов, планировавших устроить теракт на военном объекте в Донецке, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецке", — подчеркнули там.Уточняется, что действия террористов координировали из Киева. После совершения преступления они планировали выехать в Турцию, а оттуда — на Украину.По месту проживания террористов нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты, резюмировали в Центре общественных связей.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
https://ria.ru/20240411/terakt-1939461808.html
донецк
россия
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925554589_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dd04dbed4d8d653b7932e78df9098e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральная азия
Донецк, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральная Азия
ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

ФСБ пресекла деятельность террористов, планировавших теракт в Донецке

© ЦОС ФСБ РоссииСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористов, планировавших устроить теракт на военном объекте в Донецке, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецке", — подчеркнули там.
Уточняется, что действия террористов координировали из Киева. После совершения преступления они планировали выехать в Турцию, а оттуда — на Украину.
По месту проживания террористов нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты, резюмировали в Центре общественных связей.
В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".
Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении в Москве
Вчера, 21:28
 
ДонецкРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала