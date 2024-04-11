https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке - РИА Новости, 11.04.2024

ФСБ предотвратила теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористов, планировавших устроить теракт на военном объекте в Донецке, сообщил Центр общественных связей РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:36

2024-04-11T21:36

2024-04-11T22:31

донецк

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

центральная азия

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность террористов, планировавших устроить теракт на военном объекте в Донецке, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации 11 апреля 2024 года пресечена деятельность террористической ячейки, состоявшей из шести граждан одного из государств Центральной Азии, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении объекта Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцируемого в городе Донецке", — подчеркнули там.Уточняется, что действия террористов координировали из Киева. После совершения преступления они планировали выехать в Турцию, а оттуда — на Украину.По месту проживания террористов нашли два готовых к применению самодельных взрывных устройства и ручные гранаты, резюмировали в Центре общественных связей.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

https://ria.ru/20240411/terakt-1939461808.html

донецк

россия

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральная азия