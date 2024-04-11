https://ria.ru/20240411/fsb-1939351764.html

Британия не утруждает себя глубоким планированием терактов, заявили в ФСБ

Британия не утруждает себя глубоким планированием терактов, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024

Британия не утруждает себя глубоким планированием терактов, заявили в ФСБ

Британские спецслужбы не утруждают себя глубоким планированием терактов силами спецназа ВСУ и не заботятся о сохранности личного состава украинских... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:01

2024-04-11T14:01

2024-04-11T14:01

великобритания

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Британские спецслужбы не утруждают себя глубоким планированием терактов силами спецназа ВСУ и не заботятся о сохранности личного состава украинских спецподразделений, заявил анонимный сотрудник ФСБ России. На видео, обнародованном ФСБ, сотрудник спецслужбы прокомментировал провал попытки высадки на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, за которой стояли британские спецслужбы. "Используя Украину в качестве полигона, а ее военнослужащих как расходный материал для испытания и совершенствования новых разработок видов вооружения и тактики их применения, британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных террористических акций и детально отработанных операций. Тем более не заботятся о сохранности личного состава украинских спецподразделений, о чем наглядно свидетельствуют показания задержанного военнослужащего 73-го морского центра ССО ВСУ", - сказал оперативник. Силовики и военные пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, сообщила ФСБ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Так, военнопленный подробно рассказал о прохождении подготовки на базе "5 RIFLES" бронетанкового пехотного батальона, входящего в состав 20-й бригады 3-й "железной" дивизии - "единственной, находящейся в постоянной боевой готовности в Великобритании (Булфорд Кемп, Уилтшир)". Сам Горин на кадрах видеосъемки ФСБ заявил, что британцы своих украинских подопечных "непрофессионально отправили на убой".

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939301814.html

https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html

https://ria.ru/20240411/vzryvchatka-1939332886.html

великобритания

херсонская область

россия

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великобритания, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)