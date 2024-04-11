https://ria.ru/20240411/fsb-1939331287.html

Запад готовит украинский спецназ для проведения диверсий, заявили в ФСБ

Запад готовит украинский спецназ для проведения диверсий, заявили в ФСБ - РИА Новости, 11.04.2024

Запад готовит украинский спецназ для проведения диверсий, заявили в ФСБ

Западные спецслужбы, прежде всего британские, готовят украинский спецназ для проведения диверсий, в том числе против кораблей Черноморского флота и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:07

2024-04-11T13:07

2024-04-11T13:08

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

sas

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Западные спецслужбы, прежде всего британские, готовят украинский спецназ для проведения диверсий, в том числе против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма, заявил анонимный сотрудник ФСБ России на видео, опубликованном ЦОС ФСБ в среду."С начала СВО в ФСБ России регулярно поступает оперативная информация об участии представителей западных спецслужб, в первую очередь британских, в подготовку украинского спецназа. Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений SAS, SBS в подавляющим большинстве диверсионно-террористических акций против кораблей Черноморского флота министерства обороны России и инфраструктуры Крымского полуострова", - сказал он.

https://radiosputnik.ru/20240326/terakt-1935952377.html

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2024

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, sas