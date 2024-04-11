https://ria.ru/20240411/flag-1939454828.html
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы - РИА Новости, 12.04.2024
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы
Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T20:45
2024-04-11T20:45
2024-04-12T00:10
в мире
киев
россия
украина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939455444_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_6530a9c8adf532701411320bb32811c6.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка рядом с ним спокойная.Киев 24 февраля 2022-го объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, тогда же прекратила работу украинская дипмиссия.В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023-го.В апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России. На основе принципа взаимности департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинской дипмиссии.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
киев
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939455444_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_970e411d8de24a1abdeb98095521fb73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, москва
В мире, Киев, Россия, Украина, Москва
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы
В бывшем посольстве Украины в Москве вывесили Знамя Победы и флаг России
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка рядом с ним спокойная.
Киев
24 февраля 2022-го объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, тогда же прекратила работу украинская дипмиссия.
В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023-го.
В апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России. На основе принципа взаимности департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинской дипмиссии.