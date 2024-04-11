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Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы - РИА Новости, 12.04.2024
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20:45 11.04.2024 (обновлено: 00:10 12.04.2024)
https://ria.ru/20240411/flag-1939454828.html
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы - РИА Новости, 12.04.2024
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы
Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T20:45
2024-04-12T00:10
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка рядом с ним спокойная.Киев 24 февраля 2022-го объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, тогда же прекратила работу украинская дипмиссия.В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023-го.В апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России. На основе принципа взаимности департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинской дипмиссии.
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в мире, киев, россия, украина, москва
В мире, Киев, Россия, Украина, Москва
Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы

В бывшем посольстве Украины в Москве вывесили Знамя Победы и флаг России

© РИА Новости / Флаг России и Знамя Победы вывесили на территории бывшего посольства Украины в Москве
Флаг России и Знамя Победы вывесили на территории бывшего посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости /
Флаг России и Знамя Победы вывесили на территории бывшего посольства Украины в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка рядом с ним спокойная.
Киев 24 февраля 2022-го объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, тогда же прекратила работу украинская дипмиссия.
В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023-го.
В апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России. На основе принципа взаимности департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинской дипмиссии.
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