https://ria.ru/20240411/flag-1939454828.html

Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы

Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы - РИА Новости, 12.04.2024

Над бывшим посольством Украины в Москве подняли флаг России и Знамя Победы

Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T20:45

2024-04-11T20:45

2024-04-12T00:10

в мире

киев

россия

украина

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939455444_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_6530a9c8adf532701411320bb32811c6.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Флаг России и Знамя Победы подняли над территорией бывшего посольства Украины в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что в остальном здание не претерпело изменений, обстановка рядом с ним спокойная.Киев 24 февраля 2022-го объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, тогда же прекратила работу украинская дипмиссия.В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023-го.В апреле прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России. На основе принципа взаимности департамент городского имущества Москвы решил прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение украинской дипмиссии.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

киев

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, москва