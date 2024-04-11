https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html

На Филиппинах заявили, что страна стала "азиатской Украиной"

На Филиппинах заявили, что страна стала "азиатской Украиной" - РИА Новости, 11.04.2024

На Филиппинах заявили, что страна стала "азиатской Украиной"

Филиппины стали "азиатской Украиной" и марионеткой США, страна должна прекратить поддаваться на подстрекательство Штатов к провокации Китая в спорных водах,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:27

2024-04-11T12:27

2024-04-11T12:30

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Филиппины стали "азиатской Украиной" и марионеткой США, страна должна прекратить поддаваться на подстрекательство Штатов к провокации Китая в спорных водах, заявил в блоге бывший пресс-секретарь и экс-глава администрации президента Филиппин Ригоберто Тиглао. "В своем наихудшем кошмаре я не мог и представить, что США смогут вернуть нам статус марионетки менее чем за два года, статус, от которого удалось избавиться, когда сенат выгнал отсюда американские военные базы в 1999 году. Президент Фердинанд Маркос-младший… компрометирует нашу независимость, чтобы сделать страну сертифицированным вассалом США - точнее, оруженосцем-членом "трехстороннего союза" между США, Японией и Австралией, призванного сдержать усиление Китая, сверхдержавы, бросающей вызов гегемонии США. Теперь мы - азиатская Украина", - отметил Тиглао в статье, опубликованной в блоге экс-главы администрации. Тиглао подчеркнул, что именно США подтолкнули Маркоса к ссоре с КНР из-за контроля над отмелью Аюнгин, которую в Китае называют Жэньай или Второе мелководье Томаса. По словам Тиглао, США как "опытным пропагандистам" удалось выставить Китай в глазах Филиппин "хулиганом", посягающим на "филиппинскую территорию". "Это, конечно, неверно, поскольку Китай претендовал на эту территорию как на суверенную еще до Второй мировой войны, даже столетия назад", - пояснил экс-главы администрации президента. Он также отметил, что предвидит скорую эскалацию ситуации с катастрофическими последствиями для Филиппин. Автор статьи подчеркнул, что "температура воды в котле, куда поместил (Филиппины – ред.) Маркос, будет постепенно повышаться". Так, поначалу Китай станет незаметно прекращать все инвестиции в Филиппины, а количество приезжающих из КНР туристов заметно сократится. Последним шагом Китая, по мнению Тиглао, будет приказ о замедлении, а затем прекращении торговли с Филиппинами на том основании, что Манила присоединилась к де-факто военным союзам, которые США создали для сдерживания подъема Китая. По оценке бывшего главы президентской администрации, прекращение или даже просто серьезное замедление торговли с Китаем приведет к "экономической катастрофе для Манилы". "Китай является нашим крупнейшим торговым партнером, на него приходится 20% нашей торговли, что вдвое больше, чем у США. На Филиппины, с другой стороны, приходится 2% торговли КНР, а это означает, что китайцы вряд ли почувствуют потерю этого рынка… Если смотреть со всех сторон, ссориться со сверхдержавой в нашем районе — это безумие. Наши соседи по Азиатскому региону… смеются над нашей глупостью, счастливые от того, что любая торговля и инвестиции, которые Китай принес бы сюда, вместо этого потекут к ним", - подытожил Тиглао. В марте филиппинские вооруженные силы сообщили, что береговая охрана Китая применила водометы против судна снабжения Филиппин в Южно-Китайском море. Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь 24 марта призвал Манилу прекратить нарушения и провокации на рифе Жэньай. Он указал, что "инцидент был вызван исключительно провокацией Филиппин, а действия Китая были разумными, законными и профессиональными". Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе. Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Филиппин Фердинанд Маркос встретятся в четверг в американской столице, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и региональной безопасности.

https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html

https://ria.ru/20230926/knr-1898633451.html

https://ria.ru/20231116/ostrova-1909834069.html

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