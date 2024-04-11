https://ria.ru/20240411/feyk-1939341840.html

В Италии назвали рекламу с Зеленским и телами украинских солдат фейком

В Италии назвали рекламу с Зеленским и телами украинских солдат фейком - РИА Новости, 11.04.2024

В Италии назвали рекламу с Зеленским и телами украинских солдат фейком

Римская пиццерия Locanda alla Romana назвала фейком фотографию с провокационной рекламой пиццы "Diavola Zelenskiy", сообщили РИА Новости в ресторане. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:36

2024-04-11T13:36

2024-04-11T13:44

в мире

италия

технологии

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РИМ, 11 апр – РИА Новости. Римская пиццерия Locanda alla Romana назвала фейком фотографию с провокационной рекламой пиццы "Diavola Zelenskiy", сообщили РИА Новости в ресторане. Ранее один из Telegram-каналов на русском языке опубликовал рекламный баннер с логотипом ресторана, сообщив, что в Италии произошел "переполох на рынке пиццы". На "пицце Зеленского" изображены части тела с униформой украинских военных, а само название предполагает отсылку к его "дьявольской" сущности. "Это фейк. Мы будем обращаться в полицию", - сказал управляющий пиццерии. Сотрудники PR-агентства, управляющего соцсетями и рекламой ресторана, в комментариях к посту уже потребовали удаления этой фотографии. В сообщении говорится, что их не интересует политика и не занимают вопросы российско-украинских отношений. "Пиццерия не нуждается в рекламе, у нее всегда много посетителей. Подобных баннеров мы не делали, возможно, речь идет об использовании искусственного интеллекта", - заявила сотрудница агентства.

https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html

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в мире, италия, технологии