https://ria.ru/20240411/eaes-1939425771.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:04
2024-04-11T18:04
2024-04-11T18:14
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политика
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совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС.Совещание Совбеза прошло в очном формате."Обсудим сегодня развитие ЕврАЗЭС. Вопросов много, находятся постоянно в нашем внимании, в поле зрения", - сказал президент.
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф
Евразийский экономический союз, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ЕАЭС