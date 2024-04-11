https://ria.ru/20240411/eaes-1939425771.html

Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС

Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС - РИА Новости, 11.04.2024

Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:04

2024-04-11T18:04

2024-04-11T18:14

евразийский экономический союз

политика

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС.Совещание Совбеза прошло в очном формате."Обсудим сегодня развитие ЕврАЗЭС. Вопросов много, находятся постоянно в нашем внимании, в поле зрения", - сказал президент.

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евразийский экономический союз, политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф