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Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
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18:04 11.04.2024 (обновлено: 18:14 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/eaes-1939425771.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС - РИА Новости, 11.04.2024
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:04
2024-04-11T18:14
евразийский экономический союз
политика
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС.Совещание Совбеза прошло в очном формате."Обсудим сегодня развитие ЕврАЗЭС. Вопросов много, находятся постоянно в нашем внимании, в поле зрения", - сказал президент.
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евразийский экономический союз, политика, россия, владимир путин, совет безопасности рф
Евразийский экономический союз, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин предложил Совбезу обсудить развитие ЕАЭС

Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить развитие ЕАЭС.
Совещание Совбеза прошло в очном формате.
"Обсудим сегодня развитие ЕврАЗЭС. Вопросов много, находятся постоянно в нашем внимании, в поле зрения", - сказал президент.
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5 апреля, 19:51
 
Евразийский экономический союзПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
 
 
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