https://ria.ru/20240411/dtp-1939380157.html

В ДТП на Кубани погибли три человека

В ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 11.04.2024

В ДТП на Кубани погибли три человека

Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:22

2024-04-11T15:22

2024-04-11T15:22

происшествия

кропоткин

краснодарский край

audi a8

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона. "Водитель ВАЗ 2110 допустил боковое столкновение с Audi на перекрестке. Погибли три человека - все взрослые. Кроме того, пострадал ребёнок", - рассказали в ведомстве.Уточняется, что несовершеннолетний госпитализирован в центральную районную больницу.

https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html

кропоткин

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кропоткин, краснодарский край, audi a8