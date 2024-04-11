https://ria.ru/20240411/dtp-1939380157.html
В ДТП на Кубани погибли три человека
В ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 11.04.2024
В ДТП на Кубани погибли три человека
Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:22
2024-04-11T15:22
2024-04-11T15:22
происшествия
кропоткин
краснодарский край
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона. "Водитель ВАЗ 2110 допустил боковое столкновение с Audi на перекрестке. Погибли три человека - все взрослые. Кроме того, пострадал ребёнок", - рассказали в ведомстве.Уточняется, что несовершеннолетний госпитализирован в центральную районную больницу.
https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html
кропоткин
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кропоткин, краснодарский край, audi a8
Происшествия, Кропоткин, Краснодарский край, Audi A8
В ДТП на Кубани погибли три человека
ГИБДД: три человека погибли в ДТП на Кубани, один ребенок госпитализирован