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В ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 11.04.2024
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15:22 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/dtp-1939380157.html
В ДТП на Кубани погибли три человека
В ДТП на Кубани погибли три человека - РИА Новости, 11.04.2024
В ДТП на Кубани погибли три человека
Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:22
2024-04-11T15:22
происшествия
кропоткин
краснодарский край
audi a8
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона. &quot;Водитель ВАЗ 2110 допустил боковое столкновение с Audi на перекрестке. Погибли три человека - все взрослые. Кроме того, пострадал ребёнок&quot;, - рассказали в ведомстве.Уточняется, что несовершеннолетний госпитализирован в центральную районную больницу.
https://ria.ru/20240410/dtp-1939022969.html
кропоткин
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происшествия, кропоткин, краснодарский край, audi a8
Происшествия, Кропоткин, Краснодарский край, Audi A8
В ДТП на Кубани погибли три человека

ГИБДД: три человека погибли в ДТП на Кубани, один ребенок госпитализирован

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 апр - РИА Новости. Трое взрослых погибли и один ребёнок пострадал в четверг днем в дорожной аварии в городе Кропоткине на территории Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.
«

"Водитель ВАЗ 2110 допустил боковое столкновение с Audi на перекрестке. Погибли три человека - все взрослые. Кроме того, пострадал ребёнок", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что несовершеннолетний госпитализирован в центральную районную больницу.
Место ДТП в Славянском районе Краснодарского края. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
На Кубани три человека погибли в массовом ДТП
Вчера, 10:42
 
ПроисшествияКропоткинКраснодарский крайAudi A8
 
 
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