https://ria.ru/20240411/donos-1939327171.html

В Госдуме предложили включить в курс истории темы о доносах в СССР и мире

В Госдуме предложили включить в курс истории темы о доносах в СССР и мире - РИА Новости, 11.04.2024

В Госдуме предложили включить в курс истории темы о доносах в СССР и мире

Вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков направил обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой включить в расширенный курс... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:56

2024-04-11T12:56

2024-04-11T12:57

общество

ссср

сша

владислав даванков

сергей кравцов

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков направил обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой включить в расширенный курс истории темы доносов в СССР и мире и их последствия для общества, документ есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть инициативу о включении в расширенный курс истории тем, направленных на более тщательное изучение истории доносов в СССР и мире и их последствия для общества. В случае поддержки прошу дать поручение профильным департаментам министерства просвещения Российской Федерации и авторским коллективам о её реализации", - написано в обращении. Автор обращения отметил, что "культура доносов" в органы госвласти в последнее время активно распространяется. По его мнению, некоторые медийные личности все чаще строят личную популярность, занимаясь доносительством. Однако это "является деструктивным элементом в сплоченности общества", а также отнимает много времени у госорганов, занимающихся обработкой доносов, считает Даванков. "Так, в период 30-х годов ХХ века массовые доносы стали частью системы политического контроля и репрессивной политики СССР и способствовали распространению атмосферы страха и подозрений в обществе. По оценкам историков, в этот период граждане начали бояться высказывать свои мысли или выражать недовольство, опасаясь, что на них могут написать донос. Доносы привели к разрыву межличностных отношений, как в семьях, так и среди друзей и коллег… Причем не только в СССР была проблема "культуры доносов", но и в других странах мира, например, в США в период "маккартизма", - говорится в официальном запросе. Историческое просвещение школьников о вреде доносительства поможет противодействовать деструктивной культуре, распространению страхов и подозрений среди граждан, заключается в нем.

https://ria.ru/20240408/fizika-1938628341.html

https://ria.ru/20240222/minprosvescheniya-1929027510.html

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общество, ссср, сша, владислав даванков, сергей кравцов