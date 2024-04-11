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В Госдуме прокомментировали попытку диверсии ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/diversiya-1939390287.html
В Госдуме прокомментировали попытку диверсии ВСУ
В Госдуме прокомментировали попытку диверсии ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
В Госдуме прокомментировали попытку диверсии ВСУ
Российские беспилотники и оборудование представляют существенный интерес для Великобритании, они поставили ВСУ задачу попробовать их заполучить, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:54
2024-04-11T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
великобритания
россия
херсонская область
андрей картаполов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские беспилотники и оборудование представляют существенный интерес для Великобритании, они поставили ВСУ задачу попробовать их заполучить, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя спланированную Лондоном попытку высадки десанта ВСУ в Херсонской области. "Англосаксы поставили им задачу, чтобы попробовать заполучить оборудование, которое позволяет управлять нашими беспилотниками. Это говорит о том, что наше оборудование представляет существенный интерес, у них такого нет, они всячески хотят его достать. Наши беспилотники на сегодня самые передовые в мире и оборудование по их управлению и сопровождению именно такое. Вот в этом весь интерес Великобритании", - рассказал Картаполов. По его словам, России давно известно, что Британия стоит за Украиной и что там проходит подготовка военнослужащих ВСУ. Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен. Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт". Военнопленный рассказал о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для захвата техсредств сопровождения полетов беспилотников ВС РФ. По словам пленного, при штурме вышки МСП-17 интересующего британцев оборудования диверсанты не нашли, а расположенная на платформе станция связи была подорвана.
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939301814.html
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в мире, технологии, великобритания, россия, херсонская область , андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Великобритания, Россия, Херсонская область , Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Госдуме прокомментировали попытку диверсии ВСУ

Картаполов о попытке диверсии ВСУ: Лондон поставил задачу заполучить БПЛА РФ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские беспилотники и оборудование представляют существенный интерес для Великобритании, они поставили ВСУ задачу попробовать их заполучить, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя спланированную Лондоном попытку высадки десанта ВСУ в Херсонской области.
«
"Англосаксы поставили им задачу, чтобы попробовать заполучить оборудование, которое позволяет управлять нашими беспилотниками. Это говорит о том, что наше оборудование представляет существенный интерес, у них такого нет, они всячески хотят его достать. Наши беспилотники на сегодня самые передовые в мире и оборудование по их управлению и сопровождению именно такое. Вот в этом весь интерес Великобритании", - рассказал Картаполов.
Взятый в плен украинский солдат Горин, принимавший участие в высадке на Тендровской косе. Кадры ФСБ РФ
При попытке высадиться на Тендровскую косу уничтожен десант ВСУ
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По его словам, России давно известно, что Британия стоит за Украиной и что там проходит подготовка военнослужащих ВСУ.
Ранее ФСБ РФ совместно Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен.
Как рассказали в спецслужбе, деятельность данного центра курируется подразделением специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS), что "свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт".
Военнопленный рассказал о разработке британскими инструкторами и проведении ССО ВСУ диверсии на буровой вышке МСП-17 в Черном море для захвата техсредств сопровождения полетов беспилотников ВС РФ. По словам пленного, при штурме вышки МСП-17 интересующего британцев оборудования диверсанты не нашли, а расположенная на платформе станция связи была подорвана.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииВеликобританияРоссияХерсонская областьАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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