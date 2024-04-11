https://ria.ru/20240411/diversii-1939398872.html

Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы

Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы - РИА Новости, 11.04.2024

Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы

Два жителя Калининградской области подозреваются в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) и участии в нем для... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:25

2024-04-11T16:25

2024-04-11T16:25

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

калининградская область

служба безопасности украины

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Два жителя Калининградской области подозреваются в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) и участии в нем для последующих поджогов объектов транспортной инфраструктуры в различных регионах России, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. "УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 2001 и 2002 года рождения, причастных к организации диверсионного сообщества и участию в нем. Оба фигуранта задержаны... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Установлено, что один из фигурантов "установил отношения конфиденциального сотрудничества" с сотрудником Службы безопасности Украины, по указанию которого создал диверсионное сообщество "для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества". Отмечается, что в его задачи входил поиск новых участников диверсионного сообщества, распределение обязанностей между ними, а также подбор объектов диверсий и их организация. Второй фигурант, присоединившись к сообществу по собственной воле, помогал искать потенциальных диверсантов. Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Калининградской области по статье об организации диверсионного сообщества и участии в нем. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В настоящее время УФСБ устанавливает всех участников диверсионного сообщества и обстоятельства его деятельности.

https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html

https://ria.ru/20231003/lishenie-1900088093.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, калининградская область, служба безопасности украины, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)