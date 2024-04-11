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Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/diversii-1939398872.html
Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы
Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы - РИА Новости, 11.04.2024
Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы
Два жителя Калининградской области подозреваются в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) и участии в нем для... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:25
2024-04-11T16:25
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
калининградская область
служба безопасности украины
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Два жителя Калининградской области подозреваются в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) и участии в нем для последующих поджогов объектов транспортной инфраструктуры в различных регионах России, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ. "УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 2001 и 2002 года рождения, причастных к организации диверсионного сообщества и участию в нем. Оба фигуранта задержаны... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Установлено, что один из фигурантов "установил отношения конфиденциального сотрудничества" с сотрудником Службы безопасности Украины, по указанию которого создал диверсионное сообщество "для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества". Отмечается, что в его задачи входил поиск новых участников диверсионного сообщества, распределение обязанностей между ними, а также подбор объектов диверсий и их организация. Второй фигурант, присоединившись к сообществу по собственной воле, помогал искать потенциальных диверсантов. Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Калининградской области по статье об организации диверсионного сообщества и участии в нем. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. В настоящее время УФСБ устанавливает всех участников диверсионного сообщества и обстоятельства его деятельности.
https://ria.ru/20240319/diversanty-1934233826.html
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происшествия, россия, калининградская область, служба безопасности украины, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Калининградская область, Служба безопасности Украины, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы

ФСБ заподозрила двух калининградцев в создании диверсионной группы по указке СБУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Два жителя Калининградской области подозреваются в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) и участии в нем для последующих поджогов объектов транспортной инфраструктуры в различных регионах России, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
"УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 2001 и 2002 года рождения, причастных к организации диверсионного сообщества и участию в нем. Оба фигуранта задержаны... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Установлено, что один из фигурантов "установил отношения конфиденциального сотрудничества" с сотрудником Службы безопасности Украины, по указанию которого создал диверсионное сообщество "для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества". Отмечается, что в его задачи входил поиск новых участников диверсионного сообщества, распределение обязанностей между ними, а также подбор объектов диверсий и их организация. Второй фигурант, присоединившись к сообществу по собственной воле, помогал искать потенциальных диверсантов.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Калининградской области по статье об организации диверсионного сообщества и участии в нем. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.
В настоящее время УФСБ устанавливает всех участников диверсионного сообщества и обстоятельства его деятельности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКалининградская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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