Двух калининградцев заподозрили в создании диверсионной группы
ФСБ заподозрила двух калининградцев в создании диверсионной группы по указке СБУ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Два жителя Калининградской области подозреваются в организации диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины (СБУ) и участии в нем для последующих поджогов объектов транспортной инфраструктуры в различных регионах России, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
"УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей региона 2001 и 2002 года рождения, причастных к организации диверсионного сообщества и участию в нем. Оба фигуранта задержаны... Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Установлено, что один из фигурантов "установил отношения конфиденциального сотрудничества" с сотрудником Службы безопасности Украины, по указанию которого создал диверсионное сообщество "для совершения на территории различных субъектов Российской Федерации поджогов объектов транспортной инфраструктуры, средств связи и иного повреждения имущества". Отмечается, что в его задачи входил поиск новых участников диверсионного сообщества, распределение обязанностей между ними, а также подбор объектов диверсий и их организация. Второй фигурант, присоединившись к сообществу по собственной воле, помогал искать потенциальных диверсантов.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Калининградской области по статье об организации диверсионного сообщества и участии в нем. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение.
В настоящее время УФСБ устанавливает всех участников диверсионного сообщества и обстоятельства его деятельности.
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