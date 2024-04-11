Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: Запад участвует во всех диверсиях, которые планируются в Киеве
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультационного или разведывательного западного участия, участие Великобритании, в частности MI6, в конфликте доказано, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее ФСБ РФ совместно с Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен - он и рассказал о подготовке диверсантов в Британии. Он также назвал имена британских инструкторов, кадры этого признания обнародовала ФСБ.
"Ни одна из диверсий, которые планируются в Киеве, не обходится без западного участия, консультационного или разведывательного. Мы хорошо понимаем, и поэтому считаем вовлечение Великобритании, в частности MI6, в боевые действия на Украине доказанным. Ну, а какие выводы из этого будут, они будут чуть позже. Прямо скажем, не в плюс Лондону", - сказал Журавлев.
По его словам, Британия участвует в конфликте на всех уровнях: поставляя Киеву вооружение, тренируя боевиков и снабжая разведывательной информацией.
"И взаимодействие на уровне спецслужб, пожалуй, самое тесное, Украина и шагу не может ступить без консультаций с американским ЦРУ и британской МI6, а на обострение Зеленский, замечено, всегда идет лишь после личных встреч с их руководителями Бернсом и Муром. Кроме того, британский центр подготовки пловцов-диверсантов уже больше 10 лет существует в украинском Николаеве, и заправляют им офицеры королевского военно-морского флота", - отметил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-