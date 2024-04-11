Рейтинг@Mail.ru
Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/diversii-1939388958.html
Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме
Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.04.2024
Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме
Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультационного или разведывательного западного участия, участие Великобритании, в частности MI6, в конфликте... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:48
2024-04-11T15:48
украина
великобритания
россия
алексей журавлев
сергей лавров
британская разведывательная служба mi6
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144876/95/1448769531_282:0:2719:1371_1920x0_80_0_0_41ed13dbeb09c99123e2687f11b4f50d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультационного или разведывательного западного участия, участие Великобритании, в частности MI6, в конфликте доказано, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее ФСБ РФ совместно с Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен - он и рассказал о подготовке диверсантов в Британии. Он также назвал имена британских инструкторов, кадры этого признания обнародовала ФСБ. "Ни одна из диверсий, которые планируются в Киеве, не обходится без западного участия, консультационного или разведывательного. Мы хорошо понимаем, и поэтому считаем вовлечение Великобритании, в частности MI6, в боевые действия на Украине доказанным. Ну, а какие выводы из этого будут, они будут чуть позже. Прямо скажем, не в плюс Лондону", - сказал Журавлев. По его словам, Британия участвует в конфликте на всех уровнях: поставляя Киеву вооружение, тренируя боевиков и снабжая разведывательной информацией. "И взаимодействие на уровне спецслужб, пожалуй, самое тесное, Украина и шагу не может ступить без консультаций с американским ЦРУ и британской МI6, а на обострение Зеленский, замечено, всегда идет лишь после личных встреч с их руководителями Бернсом и Муром. Кроме того, британский центр подготовки пловцов-диверсантов уже больше 10 лет существует в украинском Николаеве, и заправляют им офицеры королевского военно-морского флота", - отметил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939301814.html
https://ria.ru/20240411/plennyy-1939325936.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144876/95/1448769531_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_00255618ac56f9f4ba02d0e3b174ae41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, великобритания, россия, алексей журавлев , сергей лавров, британская разведывательная служба mi6, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Украина, Великобритания, Россия, Алексей Журавлев , Сергей Лавров, Британская разведывательная служба MI6, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: Запад участвует во всех диверсиях, которые планируются в Киеве

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультационного или разведывательного западного участия, участие Великобритании, в частности MI6, в конфликте доказано, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее ФСБ РФ совместно с Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен - он и рассказал о подготовке диверсантов в Британии. Он также назвал имена британских инструкторов, кадры этого признания обнародовала ФСБ.
Взятый в плен украинский солдат Горин, принимавший участие в высадке на Тендровской косе. Кадры ФСБ РФ
При попытке высадиться на Тендровскую косу уничтожен десант ВСУ
12:06
"Ни одна из диверсий, которые планируются в Киеве, не обходится без западного участия, консультационного или разведывательного. Мы хорошо понимаем, и поэтому считаем вовлечение Великобритании, в частности MI6, в боевые действия на Украине доказанным. Ну, а какие выводы из этого будут, они будут чуть позже. Прямо скажем, не в плюс Лондону", - сказал Журавлев.
По его словам, Британия участвует в конфликте на всех уровнях: поставляя Киеву вооружение, тренируя боевиков и снабжая разведывательной информацией.
"И взаимодействие на уровне спецслужб, пожалуй, самое тесное, Украина и шагу не может ступить без консультаций с американским ЦРУ и британской МI6, а на обострение Зеленский, замечено, всегда идет лишь после личных встреч с их руководителями Бернсом и Муром. Кроме того, британский центр подготовки пловцов-диверсантов уже больше 10 лет существует в украинском Николаеве, и заправляют им офицеры королевского военно-морского флота", - отметил депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-
Попавший в плен украинец Горин о подготовке британскими спецслужбами операции по высадке на Тендровской косе
Пленный спецназовец ВСУ считает, что Британия дала десанту старые данные
12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВеликобританияРоссияАлексей ЖуравлевСергей ЛавровБританская разведывательная служба MI6Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала