https://ria.ru/20240411/diversii-1939388958.html

Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме

Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.04.2024

Ни одна диверсия Киева не обходится без участия Запада, заявили в Госдуме

Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультационного или разведывательного западного участия, участие Великобритании, в частности MI6, в конфликте... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:48

2024-04-11T15:48

2024-04-11T15:48

украина

великобритания

россия

алексей журавлев

сергей лавров

британская разведывательная служба mi6

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ни одна из диверсий Киева не обходится без консультационного или разведывательного западного участия, участие Великобритании, в частности MI6, в конфликте доказано, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее ФСБ РФ совместно с Минобороны пресекли спланированную спецслужбами Великобритании высадку на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ. В ходе боя десант был уничтожен, а один военный, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгений Горин, взят в плен - он и рассказал о подготовке диверсантов в Британии. Он также назвал имена британских инструкторов, кадры этого признания обнародовала ФСБ. "Ни одна из диверсий, которые планируются в Киеве, не обходится без западного участия, консультационного или разведывательного. Мы хорошо понимаем, и поэтому считаем вовлечение Великобритании, в частности MI6, в боевые действия на Украине доказанным. Ну, а какие выводы из этого будут, они будут чуть позже. Прямо скажем, не в плюс Лондону", - сказал Журавлев. По его словам, Британия участвует в конфликте на всех уровнях: поставляя Киеву вооружение, тренируя боевиков и снабжая разведывательной информацией. "И взаимодействие на уровне спецслужб, пожалуй, самое тесное, Украина и шагу не может ступить без консультаций с американским ЦРУ и британской МI6, а на обострение Зеленский, замечено, всегда идет лишь после личных встреч с их руководителями Бернсом и Муром. Кроме того, британский центр подготовки пловцов-диверсантов уже больше 10 лет существует в украинском Николаеве, и заправляют им офицеры королевского военно-морского флота", - отметил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0-

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939301814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, великобритания, россия, алексей журавлев , сергей лавров, британская разведывательная служба mi6, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины