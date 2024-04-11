Девочку, спасенную после ЧП со снегоходом на Чукотке, нашли погибшей
Глава Чукотки Кузнецов: спасенная после ЧП со снегоходом девочка найдена мертвой
© ГУ МЧС России по Чукотскому федеральному округуГруппа на вертолете МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке
© ГУ МЧС России по Чукотскому федеральному округу
Группа на вертолете МИ-8, участвующая в поисковой операции семьи на Чукотке
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Поисковая группа на Чукотке с вертолета обнаружила тело девочки, которую накануне оленеводы спасли после того, как она провалилась под лед с родителями на снегоходе, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
Накануне девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Девочку на льду Залива Креста нашли оленеводы. О ее родителях информации пока нет. В пятницу Кузнецов сообщил, что связь с оленеводами со спасенной девочкой пропала, на их поиски выдвинулись спасатели и волонтеры.
"Трагические известия от поисковой группы, которая ведет непрерывные поиски пропавших в Заливе Креста. По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни", — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что выясняются все обстоятельства происшедшего.
"На месте — тонкий лед, сильный ветер, плохая видимость. Текущие метеоусловия представляют опасность для спасательных групп, поисковые мероприятия при улучшении погодных условий будут продолжены", — добавил губернатор
Как сообщает ГУ МЧС по Чукотскому АО, рядом с телом девочки была обнаружена майна, в которую ведут следы снегохода. Авиационная поисковая группа обследовала всю территорию возможного нахождения пропавших в акватории Залива Креста. Сейчас принимается решение по продолжению поисков.
Как сообщает ГУ МЧС по Чукотскому АО, рядом с телом девочки была обнаружена майна, в которую ведут следы снегохода. Авиационная поисковая группа обследовала всю территорию возможного нахождения пропавших в акватории Залива Креста. Сейчас принимается решение по продолжению поисков.
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2 января, 21:47