https://ria.ru/20240411/devochka-1939238683.html

Девочку, спасенную после ЧП со снегоходом на Чукотке, нашли погибшей

Девочку, спасенную после ЧП со снегоходом на Чукотке, нашли погибшей - РИА Новости, 11.04.2024

Девочку, спасенную после ЧП со снегоходом на Чукотке, нашли погибшей

Поисковая группа на Чукотке с вертолета обнаружила тело девочки, которую накануне оленеводы спасли после того, как она провалилась под лед с родителями на... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:44

2024-04-11T05:44

2024-04-11T11:12

происшествия

чукотка

эгвекинот

владислав кузнецов

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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Поисковая группа на Чукотке с вертолета обнаружила тело девочки, которую накануне оленеводы спасли после того, как она провалилась под лед с родителями на снегоходе, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.Накануне девочка позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала, что под лед провалился снегоход, на котором она ехала с родителями. Они направлялись из поселка Эгвекинот в село Конергино. Девочку на льду Залива Креста нашли оленеводы. О ее родителях информации пока нет. В пятницу Кузнецов сообщил, что связь с оленеводами со спасенной девочкой пропала, на их поиски выдвинулись спасатели и волонтеры."Трагические известия от поисковой группы, которая ведет непрерывные поиски пропавших в Заливе Креста. По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни", — написал Кузнецов в своем Telegram-канале.Он отметил, что выясняются все обстоятельства происшедшего."На месте — тонкий лед, сильный ветер, плохая видимость. Текущие метеоусловия представляют опасность для спасательных групп, поисковые мероприятия при улучшении погодных условий будут продолжены", — добавил губернаторКак сообщает ГУ МЧС по Чукотскому АО, рядом с телом девочки была обнаружена майна, в которую ведут следы снегохода. Авиационная поисковая группа обследовала всю территорию возможного нахождения пропавших в акватории Залива Креста. Сейчас принимается решение по продолжению поисков.

https://ria.ru/20240402/sapog-1937352822.html

https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html

чукотка

эгвекинот

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происшествия, чукотка, эгвекинот, владислав кузнецов