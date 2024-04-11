https://ria.ru/20240411/demarsh-1939456874.html

Евродепутаты устроили демарш, требуя поставок оружия Украине

Евродепутаты устроили демарш, требуя поставок оружия Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Евродепутаты устроили демарш, требуя поставок оружия Украине

Евродепутаты устроили в четверг демарш на пленарной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:02

2024-04-11T21:02

2024-04-11T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

брюссель

жозеп боррель

дмитрий кулеба

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Евродепутаты устроили в четверг демарш на пленарной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны, сообщает Европарламент. "Депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы перенести голосование по утверждению расходов Совета ЕС на следующую пленарную сессию до того момента, когда государства-члены примут решение по поставкам систем противоракетной обороны, которые запрашивает Украина", - говорится в пресс-релизе Европарламента. За это решение проголосовало 515 депутатов, 62 – против, еще 20 воздержались. При этом депутаты с оговорками, но утвердили расходы Европейской комиссии, которые составляют 95% бюджета Европейского союза. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после очередной беседы с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой вновь обратился к странам ЕС с просьбой поискать возможность поставить дополнительные системы ПВО и боеприпасы Киеву. Он также заявил, что на Совете глав МИД ЕС и министров обороны 22 апреля "необходимо прийти к конкретным обязательствам и действиям". Ранее Боррель сообщил, что Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. По убеждению главы евродипломатии, страны ЕС "могли бы оперативно найти такие системы". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240120/snaryady-1922456706.html

https://ria.ru/20240117/audit-1921784585.html

украина

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, брюссель, жозеп боррель, дмитрий кулеба, сергей лавров, евросоюз, европарламент, нато