Рейтинг@Mail.ru
МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/damby-1939239294.html
МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы
МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы - РИА Новости, 11.04.2024
МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы
Борт МЧС России доставил четыре километра водоналивных дамб в Тюменскую область для снижения последствий прохождения паводка и защиты жилых домов, сообщает МЧС... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:53
2024-04-11T05:53
россия
тюменская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938601706_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b3f990a71d2e76e2e5886e4d90b61574.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Борт МЧС России доставил четыре километра водоналивных дамб в Тюменскую область для снижения последствий прохождения паводка и защиты жилых домов, сообщает МЧС России в Telegram-канале."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб", - говорится в сообщении.Отмечается, что водоналивные дамбы позволяют в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную защиту от затопления жизненно важных объектов.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
россия
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938601706_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_3743a31198bc65b5e8538af0079eb47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, наводнения в россии — 2024
Россия, Тюменская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Наводнения в России — 2024
МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы

Борт МЧС доставил в Тюменскую область водоналивные дамбы для защиты от паводка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Борт МЧС России доставил четыре километра водоналивных дамб в Тюменскую область для снижения последствий прохождения паводка и защиты жилых домов, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб", - говорится в сообщении.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
Вчера, 07:56
Отмечается, что водоналивные дамбы позволяют в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную защиту от затопления жизненно важных объектов.
 
РоссияТюменская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Наводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала