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МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы

МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы - РИА Новости, 11.04.2024

МЧС доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы

Борт МЧС России доставил четыре километра водоналивных дамб в Тюменскую область для снижения последствий прохождения паводка и защиты жилых домов, сообщает МЧС... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T05:53

2024-04-11T05:53

2024-04-11T05:53

россия

тюменская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Борт МЧС России доставил четыре километра водоналивных дамб в Тюменскую область для снижения последствий прохождения паводка и защиты жилых домов, сообщает МЧС России в Telegram-канале."По поручению главы МЧС России Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозяйственных построек от весеннего половодья самолет Ил-76 МЧС России доставил четыре километра быстровозводимых дамб", - говорится в сообщении.Отмечается, что водоналивные дамбы позволяют в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную защиту от затопления жизненно важных объектов.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

россия

тюменская область

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россия, тюменская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, наводнения в россии — 2024